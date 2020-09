GNL: el caso de Western Australia y Neuquén

Por Pablo Benitez Jaccod (*)

La revolución tecnológica liderada por las petroleras norteamericanas, que permitió extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales, marcó un antes y después en la geopolítica hidrocarburífera mundial y posiciona a Neuquén a través de Vaca Muerta, ante una oportunidad única. Puntualmente la transición gasífera que experimenta la nueva matriz energética global nos deja ante un desafío estratégico, el de ser exportadores de gas natural licuado (GNL).

Asia es clave para explicar el crecimiento de la demanda de gas. China, la India y el resto de los mercados emergentes de Asia impulsan el crecimiento del consumo mundial de gas natural, ya que la producción nacional es insuficiente para acompañar su crecimiento económico. Se espera que la región del Pacífico represente alrededor del 80% de las importaciones mundiales de GNL para 2040. China se convertirá en el mayor importador de GNL y la República de la India se convertirá en el tercero.

Ahora, la expansión del comercio mundial de gas está impulsada principalmente por el gas natural licuado (GNL). Rubro en el que aparecen como grandes exportadores Qatar, Australia, Malasia, Estados Unidos, Nigeria, Rusia e Indonesia, un mercado mundial del que podemos aprender.

El comercio mundial de GNL en el 2018 fue de 313,8 millones de toneladas, un aumento del 8,3 % (ó 24 millones de toneladas) con respecto al 2017. En 2019 alcanzó los 359 millones de toneladas. Desde el 2000, el comercio mundial de GNL ha crecido a una tasa anual promedio de 6,5 %.

Australia fue el segundo mayor exportador de GNL en el 2018, con el 21 % de las exportaciones mundiales y se convirtió en el primer exportador global con el 23% de las exportaciones mundiales en el 2019, como consecuencia de haber enviado 77,4 millones de toneladas durante ese año. Hasta el 2018 Qatar fue el mayor exportador de GNL, Malasia fue el tercero con el 8 % de las exportaciones mundiales, y los EE. UU. el cuarto con el 7 %

Con respecto a la demanda mundial de GNL, Asia representó el 76 % de las importaciones mundiales en el período 2018-2019. Japón fue el mayor importador en el 2018 con 105,5 (bcm) un 21,7% del porcentaje total global, seguido por China con 84,8 (bcm).

Western Australia, ubicada al oeste del país, representó durante el período 2018-2019 el 14 % de las exportaciones mundiales y el 66 % de las exportaciones de Australia. Posee una experiencia fuerte en este mercado, tiene una industria de exportación establecida y confiable. El primer proyecto de GNL en el estado, el North West Shelf, celebró 30 años de exportaciones en el 2019. Japón fue el primer cliente de Western Australia en 1989 y sigue siendo su mayor cliente. Western Australia representó el 30 % de las importaciones de GNL de Japón en 2018.

En 2006 esta región se convirtió en la primera jurisdicción del mundo en exportar GNL a China a través del contrato de venta de North West Shelf con Guangdong Dapeng LNG. Western Australia representó el 17 % de las importaciones de China en el 2018. De las exportaciones totales de GNL de Australia Occidental en 2018-19: Japón representó el 51%, China el 25% y Corea del Sur el 10%. Los proyectos de GNL de Western Australia se encuentran relativamente cerca de Asia. La distancia de envío a Japón es de 8 días de viaje, plazos similares a Corea del Sur, China, Taiwán e India.

La inserción en Asia no es “fortuna geográfica”, el documento titulado “Estrategia de compromiso asiático de Australia Occidental 2019-2030” entiende que el libre comercio y la globalización son una oportunidad para esta región y plasma una estrategia de inserción internacional económico política con los principales mercados asiáticos. De este acuerdo estratégico posibilitado por la inserción internacional de Australia, se genera el Fondo de Asociación de Tecnología de Gas Natural Australia -China que se estableció en 2002, como parte de un acuerdo histórico para que Australia suministre GNL a China.

El Fondo respalda actividades para establecer asociaciones genuinas a largo plazo dentro del sector energético, particularmente en la industria del GNL. una iniciativa conjunta del gobierno de Australia Occidental, el de la Commonwealth y North West Shelf Australia LNG (que comprende Woodside Energy Ltd (Operador), BHP Billiton Petroleum Pty Ltd, BP Desarrollos Australia Pty Ltd, Chevron Texaco Australia Pty Ltd, Japón Australia LNG Pty Ltd y Shell Development (Australia) Pty Ltd.).

Western Australia es un imán para la inversión minera, en los últimos años ha recibido el 57% del total nacional. En 2018-19, se invirtieron casi $ 17 mil millones en esta región, llegando a recibir 36 mil millones. Western Australia amerita ser considerado como caso de estudio para la provincia de Neuquén.

(*) El autor es Magister en Economía Política y licenciado en Relaciones Internacionales.