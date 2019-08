Golpes, maltratos y adicciones: duras acusaciones Nannis hacia Caniggia

Mariana Nannis, esposa de Claudio Paul Caniggia estuvo en el living de Susana Giménez y realizó duras acusaciones contra el exjugador.

En una entrevista concedida a Telefe, Nannis denunció supuestos golpes, maltratos y hasta la pérdida de un embarazo por violencia de género.

Pese a esto, aclaró que no está separada del padre de sus hijos y que viajó al país para "salvarlo" del entorno que lo rodea.

"Varias veces fue violento conmigo", dijo Nannis sobre Caniggia.

Al hablar de la supuesta pérdida de un embarazo, reveló que el trágico hecho se desencadenó por un empujón del exjugador. "Me empujó contra un auto. Él venía todo nervioso y le dije: Así no entrás (…) Mostrame tus bolsillos, si no tenés nada, entonces entrás. Me dejó mirar en un bolsillo; cuando le voy a meter la mano en el otro me agarró y me empujó contra el auto. Yo estaba embarazada de dos meses y medio. Ahora tendría un hijo de 12 años".

Según Nannis, cuando quiso contarle a Caniggia la situación su respuesta fue: "No te hagas la víctima, vos debes ser una de esas hijas de puta (sic) a la que les gusta hacerse la víctima".

En otro tramo de la charla, Nannis contó que la relación con su hijo Alexander no es buena de hecho dijo que con él no se habla. "Con Charlotte habla (Caniggia) pero con Alexander no", disparó.

Además, según Nannis, Caniggia tiene problemas de adicción a las drogas lo que derivó en que la pareja atravesara varias crisis.

"Lo interné en Europa dos veces por drogadicción", señaló.

💬 Mariana Nannis: "Vine a salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción". #MarianaNannisConSusana pic.twitter.com/ezt8S2TsNu — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) 26 de agosto de 2019

Por momentos, Susana le aconsejó que iniciara un juicio de divorcio, pero la respuesta de Nannis fue: "Primero lo tengo que rescatar de ese entorno".

"Yo no estoy divorciada de mi marido (…) Vine a salvarlo de la prostitución y la drogadicción", indicó.