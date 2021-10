Graves denuncias contra Facebook e Instagram

Frances Haugen, ingeniera de la información, y ex empleada de Facebook, denunció ayer a la empresa frente a los legisladores.

Exactamente el día después del corte masivo de ocho horas, que dejó a millones de usuarios sin Facebook, Instagram y Whatsapp, una exempleada de la red social, Frances Haugen, le dio un golpe aún más duro a las empresas de Mark Zuckerberg. Ante los legisladores de los Estados Unidos explicó, con lujo de detalles, que el gigante de las redes sociales, alimenta la división, perjudica a los niños y necesita urgentemente ser regulado.





Vestida con un traje negro, la mujer que había filtrado informaciones internas de Instagram y Facebook en el diario Wall Street Journal, lo que desató una de las crisis internas más graves de la compañía de Zuckerberg, dio ayer un testimonio claro, tranquilo e incisivo ante los parlamentarios. “Creo que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia”, subrayó. “Es necesario que el Congreso actúe. No se resolverá esta crisis sin su ayuda”.

Para ganar dinero gracias a la publicidad, explicó, la red social debe lograr que sus usuarios permanezcan en la plataforma el mayor tiempo posible. Y para hacerlo, los contenidos de odio suelen ser las que más atención atraen.

Facebook creó equipos para limitar la desinformación antes de las elecciones estadounidense y modificó sus algoritmos para reducir la difusión de informaciones falsas. Pero su equipo, que trabajaba para contener los riesgos que podían generar algunos usuarios o contenidos con motivo de las elecciones, fue desmantelado poco después de los comicios presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2020. Menos de dos meses después, el 6 de enero, el Congreso fue invadido por una horda de partidarios de Donald Trump, que no reconoció la victoria en las urnas de su sucesor Joe Biden.

Fue en ese momento cuando Frances Haugen empezó a poner en duda la voluntad del grupo de dedicar los medios suficientes para proteger a sus miembros. Porque Facebook, aseguró, privilegia sus beneficios.





“Este es mi mensaje para Mark Zuckerberg. Tu tiempo de invadir nuestra privacidad, promover contenido tóxico y aprovecharte de los niños y adolescentes ha terminado”, dijo el senador Ed Markey tras escuchar a Haugen. “El Congreso tomará medidas ”, añadió.

Lo cierto es que los legisladores estadounidenses llevan años amenazando con regular el negocio de Facebook Facebook rechazó ayer las revelaciones de Haugen y cuestionó su conocimiento del caso.

No parece una buena semana para la red social. A última hora del lunes, pudo recuperar el servicio que estuvo caído por siete horas. Facebook achacó el apagón a cambios de configuración que realizó en los routers que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos.

Por si fuera poco, la interrupción fue un enorme golpe financiero para Zuckerberg.



Las duras declaraciones



Mientras tanto, Frances Haugen está convencida de su nueva misión: hacer entender que la red social puede ser tan peligrosa como útil y que por tanto debe tener control. Esta mujer de 37 años es ingeniera de la información y se define como una especialista en algoritmos. Trabajó en varios de los gigantes tecnológicos: Google, la aplicación de encuentros Hinge, la página de recomendaciones de comercio Yelp, y la red Pinterest, hasta que recaló en Facebook. Allí, hasta mayo de este año, integró el equipo dedicado a la integridad cívica . Y fue allí también donde, antes de presentar la renuncia recabó miles de documentos internos.

Las siguientes, son las frases más contundentes que dijo ayer frente a los congresistas. Beneficios: “Facebook, una y otra vez, ha demostrado que prefiere las ganancias por encima de nuestra seguridad” .

Estudios de la empresa : ”Creo que es de vital importancia que establezcamos mecanismos para que las investigaciones internas de Facebook sean divulgadas al público de forma regular”.

Cultura de aislamiento : ”Facebook tiene una cultura que pone énfasis en que el camino a seguir es aislarse, porque si la información es compartida con el público, simplemente será malinterpretada”.





El cambio no traerá ruina: -”Muchos de los cambios de los que estoy hablando no harán que Facebook deje de ser una empresa rentable”, dijo. “Simplemente no será una empresa ridículamente rentable como lo es hoy”.

Límite de edad: “Recomiendo encarecidamente elevar los límites de edad a los 16 o 18 años, basándome en la observación de los datos sobre el uso problemático o la adicción en la plataforma y los problemas de autorregulación de los niños”, dijo. Actualmente, el límite oficial para unirse a Facebook es de 13 años.

Trastornos alimentarios: ”También quiero enfatizar que los desórdenes alimenticios son serios, va a haber mujeres caminando por este planeta en 60 años con huesos frágiles debido a las decisiones que tomó Facebook en la actualidad para privilegiar las ganancias”.

Dosis de dopamina: “Facebook sabe que hay contenido que provoca una reacción extrema de los usuarios y tiene mayores probabilidades de obtener un clic, un comentario o ser compartido”, lo que “no son necesariamente” beneficia al usuario sino que se “prioriza para que des pequeñas dosis de dopamina a tus amigos para que a su vez produzcan más contenido”.