Gremios cerraron acuerdo paritario con el municipio de Huergo

Un incremento salarial a partir de la liquidación de los salarios de setiembre, la recategorización del personal y el aumento de la asignación familiar, forman parte del acuerdo paritario que los gremios UPCN y ATE cerraron con el municipio de Ingeniero Huergo.

El incremento acordado será de $2.000 en el básico, que comenzará a pagarse a partir de la liquidación de haberes de setiembre.

Pero este incremento no es el único determinado en el acuerdo paritario, sino que se prevé que un porcentaje de una suma no remunerativa que está pagando el municipio, se convierta en remunerativa. La conversión del porcentaje, de todos modos no influirá en la suma adicional que se está pagando al personal, que durante este mes será tema a analizar entre los gremios y las autoridades municipal.

A esto se agrega que se estableció un mecanismo para la recategorización del personal municipal, y el incremento de la asignación familiar.

El nuevo acuerdo paritario que regirá para este segundo semestre de 2020, fue cerrado esta semana con la firma del documento en con los representantes de los gremios UPCN y ATE, tras dos semanas de negociaciones para una recomposición salarial para los agentes que se desempeñan en las distintas áreas del municipio de Huergo.

Se detalló en cuanto al acta paritaria que se firmó, que como primer punto se estableció a partir de setiembre un incremento de $2.000 al básico. A este monto se sumará la conversión de $1.000 de una suma no remunerativa en remunerativo. No obstante, según se indicó, se mantendrá la liquidación de la suma no remunerativa en $5.000.

En el acta paritaria se fijó al mismo tiempo que después de la primera quincena de este mes, se acordará una nueva reunión entre los representantes gremiales y las autoridades municipales, para definir la continuidad de la suma no remunerativa.

Por otra parte, entre las mejoras en los salarios acordadas, se definió que el municipio llevará a $1.500 el pago de la asignación familiar; mientras que se avanzará en un proceso de recategorización de los empleados municipales.

El documento que fue firmado por el intendente local en encuentros por separado con los referentes de los gremios ATE y UPCN, se pactó al mismo tiempo mantener un esquema de paritarias abiertas, para retomar en estos últimos meses del año, las mejoras en las condiciones laborales.