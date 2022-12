Asspur denunció «aumento sectorizado» en el pago de guardias para el personal de Salud

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (asspur) denunció que «se hizo efectivo el aumento de guardias sectorizados» en el sistema de salud provincial que habían denunciado en su oportunidad y «desmintió públicamente el ministro Fabián Zgaib».

Mediante un comunicado el gremio indicó que «si bien entendemos la necesidad» del gobierno de «sostener el funcionamiento de aquellos servicios donde los trabajadores tienen la posibilidad de irse del sistema público, por encontrarse mal pagos y por la sobrecarga laboral; pero esta situación deja afuera a varios compañeros, teniendo en cuenta que tenemos los salarios licuados».

Exigieron, además, «un incremento real para todos los trabajadores, ante la evidente desvalorización de las horas extraordinarias y punto de guardias» y consideraron que «muchos estamos obligados a realizarlas por la gran falta de recurso humano en todos los sectores».

Para Asspur «las decisiones arbitrarias del ministro de Salud no solo denota el desprecio al trabajo de la mayoría, sino también, el desmanejo discrecional de fondos públicos, por fuera de decreto» y remarcaron que «la diferenciación en la remuneración por iguales tareas muestra el abuso de poder, el ejercicio de violencia institucional permamente y la discrimicación al empleado público con el claro objeto de sembrar discordia entre pares y fortalecer el mecanismo totalitario con el que funciona la Salud Pública de Río negro».

Durante la mañana se realizó en el hospital Zatti de Viedma una asamblea de trabajadores que resolvió continuar con el reclamo salarial y medidas de acción que serán confirmadas en los próximos días.

Luego, Marisa Albano, secretaria Gremial del gremio, cuestionó «la discriminación en el aumento en las horas extraordinarias, teniendo en cuenta que los salarios de los trabajadores están un 40% por debajo de la inflación», dijo que eso «es terrible» y por eso «solicitamos un aumento para todos los sectores, más allá del que el ministro acaba de dar, sostiene y sigue negando a la fecha».

La dirigente añadió que la asamblea «resolvió medidas de fuerzas» que «se acordarán en estos días» y previo «vamos a pedir un informe a las autoridades con una presentación formal y legal» para que «responda por qué esta decisión, bajo qué conceptos».

Albaro remarcó que «el amento fue solo para el sector médico» significó «casi el 100% en las horas extras y el resto de los trabajadores no recibió nada. Nadie pretende ganar lo mismo que gana un médico» pero sí que sea «acorde a cada una de las profesiones y a nuestra responsabilidad legal por nuestro trabajo».

Dijo que «las horas extras eran miserables» y explicó que en el sector privado se pagan «el triple» por eso «tienen que evitar futuras renuncias de médicos» porque «no hay médicos» pero tampoco «trabajadores en general, se deben licencias de 2019, en estos días salieron circulares internas de las direcciones recortando el tiempo de licencias de 10 a 7 días».

Por eso «nuestro llamado de atención es que se necesitan médicos en los hospitales, pero también en el resto de los trabajadores, porque si no tenés al personal de laboratorio en su lugar de trabajo no se puede diagnosticar, si no tenés un enfermero que cuide al paciente toda la noche no tenés camas, el conjunto de los trabajadores son necesarios».

Marisa Albano, secretaria gremial de Asspur. Foto: Marcelo Ochoa.