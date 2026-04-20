Weretilneck llegó en la cordillera con agenda de obras y contratos para Bariloche y Dina Huapi

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el contrato de la obra del plan director de agua de Dina Huapi, junto al intendente Hugo Cobarrubia. Foto: Chino Leiva

El gobernador Alberto Weretilneck comenzó la semana en la cordillera con una nutrida agenda vinculada a la obra pública, especialmente con la firma de contratos y recorridas, además de un encuentro con autoridades del Consejo Federal de Inversiones.

La primera parada del mandatario fue este lunes en Dina Huapi donde firmó el contrato para la concreción del plan director de aguas de esa localidad que tiene una inversión de 6.109 millones de pesos con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La obra será ejecutada por la empresa Roque Mocciola que obtuvo la licitación cuyos sobres fueron los primeros en abrirse de una serie de nueve proyectos que llevan el financiamiento externo.

“Es una obra que nos pone en una mirada hacia adelante, pensando en el crecimiento de Dina Huapi”, dijo el gobernador quien recordó que la localidad fue una de las que más creció en población en la última década.

El intendente Hugo Cobarrubia (UCR) destacó el acompañamiento del mandatario y las obras que se proyectan en la ciudad. En el acto recibió el anuncio de que en mayo se firmará el contrato para la construcción del nuevo hospital, cuya licitación se concretó meses atrás.

El plan director está proyectado para 20 años, con una única captación del lago Nahuel Huapi y se mantendrá la captación del río Ñirihuau, además tendrá tres bombas que procesarán 250 m3 por hora, planta potabilizadora y cisterna nueva, según detalló el superintendente del Departamento provincial de Aguas (DPA), Gastón Renda.

En Dina Huapi también el mandatario visitó el nuevo centro de monitoreo que cuenta con ocho domos y cuatro cámaras fijas, con lectores de patentes.

Con el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, Weretilneck también recorrió las instalaciones del campus de la UNRN en Bariloche donde la provincia financia las obras de los nexos de servicios y mañana firmará el acuerdo para los trabajos vinculados al gas; también visitaron la edificación de nueva terminal que tiene un grado de avance del 75%.

Se espera además la firma del contrato para la obra de agua del lago Gutiérrez en Bariloche, que estará a cargo de la empresa local Alusa con un presupuesto de 21.600 millones de pesos.