ATE convocó a paro nacional este miércoles: rechaza reforma laboral y acuerdo comercial con Estados Unidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional este miércoles en todo el país. La medida de fuerza se impulsa en rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno y con la demanda de una urgente reapertura de las negociaciones salariales. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, vinculó la reforma con un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Aguiar aseveró que la reforma laboral y el reciente pacto con Estados Unidos están “íntimamente vinculados” y buscan “trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo”. El dirigente sindical advirtió que la movilización y la huelga son esenciales para frenar estas políticas. La organización anticipa una alta adhesión a la protesta de los trabajadores estatales.

El secretario general de ATE también criticó a quienes sugieren esperar por los detalles de la reforma, argumentando que le “hacen el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios”. Además, Aguiar defendió el derecho a huelga ante acusaciones de «golpistas». Remarcó que “ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley”.

El acuerdo con Estados Unidos, según ATE

Aguiar insistió en que lo anunciado por Estados Unidos “no es un acuerdo, es un pacto de entrega, un boleto de compraventa”. Según el gremio, este entendimiento incluye la reducción de aranceles para grandes empresas y la alineación a estándares de comercio norteamericano.

La protesta busca “encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”, señaló el referente sindical.