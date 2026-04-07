ATE demandó a la Municipalidad de Plottier por presunta retención indebida de aportes sindicales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició una demanda judicial contra la Municipalidad de Plottier por el cobro de aportes sindicales que, según denunció, habrían sido retenidos a los trabajadores pero no depositados en la organización.

La acción se tramita en el fuero laboral y abarca el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2026, incluyendo también los montos correspondientes al sueldo anual complementario. De acuerdo con la presentación judicial, el reclamo asciende a más de 939 millones de pesos, a lo que se sumarían actualizaciones e intereses.

Según el sindicato, el municipio incumplió con su rol de agente de retención, ya que si bien habría realizado los descuentos en los haberes de los empleados, no habría transferido esos fondos en los plazos establecidos.

Desde ATE sostienen que esta conducta configura una violación a una obligación legal, dado que se trata de recursos con un destino específico. En ese sentido, advierten que el caso podría tener derivaciones penales, al considerar que existiría una posible administración indebida de fondos de terceros.

El proceso judicial buscará determinar si efectivamente se produjo la retención sin depósito y establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la administración municipal.