Ruptura en Chubut: Rawson cambia de banco y se profundiza la interna entre Biss y Torres

La alianza de gobierno recibió hoy el primer topetazo cuando más de mil empleados del municipio de Rawson pasaron a cobrar sus sueldos en un banco privado abandonando la cartera del Banco del Chubut. Este simple acto financiero, significó la ruptura definitiva entre el intendente de la capital de la provincia Damián Biss y el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

“Esta es una decisión tanto política como financiera. Sumen las dos. No podíamos estar más en un banco que no nos dio en los últimos tiempos ninguna herramienta para emitir deuda o para que podamos salir de algún ahogo financiero. Esto no fue al azar. Son decisiones políticas”, le dijo Biss a diario RÍO NEGRO.

Sus diferencias con el gobernador se han hecho palpables en los últimos tiempos. El jefe comunal es un importante referente de la Unión Cívica Radical e incluso era el presidente cuando sellaron un acuerdo con Torres, que pertenece al PRO para las elecciones de 2023, logrando un triunfo en las urnas que terminó con 20 años de dominio justicialista en las urnas.

Cuando Biss anunció el cambio de entidad bancaria (un gesto que va más allá de lo protocolar) el gobernador respondió tras un acto en Trelew: “No me voy a pelear con Biss porque se haya hecho mileísta”, dijo lo que nunca fue respondido por el jefe comunal capitalino.

En ese ida y vuelta se concretó el cambio de entidad bancaria y los sueldos municipales (cerca de mil) comenzaron a abonarse a través de un banco privado que este martes por la mañana exhibía una larga fila de empleados del municipio de Rawson. Biss destacó que la transición fue exitosa: “No hemos tenido un solo reclamo, al contrario, los empleados realizaron los trámites sin inconvenientes y el mismo día ya tenían acreditados sus haberes”.

El intendente indicó que el objetivo es sostener el funcionamiento del municipio y aliviar la carga tributaria. “Estamos trabajando en un nuevo esquema para ampliar la base de contribuyentes y acompañar a quienes cumplen, en un contexto donde la recaudación cae y las demandas sociales crecen”, dijo.

El cambio de entidad bancaria fue todo un mensaje. Y también lo envió el ejecutivo: el último día hábil de la semana pasada publicó una serie de nuevos beneficios para quienes tengan cuenta en el banco provincial. No fue casualidad.

Los primeros chispazos entre Biss y Torres llegaron cuando estalló el escándalo de un supuesto ofrecimiento de parte de empresarios pesqueros a un sindicalista para que “pudra” el inicio de clases en la provincia. Esto derivó en una crisis dentro del bloque de diputados del oficialismo, dos de los cuales decidieron formar un bloque aparte. Una de ellas, la legisladora Mariela Tamame es delfín de Biss quien avaló públicamente su actitud.

Con otros dirigentes radicales aceptando cargos en diferentes reparticiones nacionales en Chubut, la continuidad de la alianza con el PRO no está del todo asegurada. Al menos, con la fortalecida unidad con las que enfrentó las elecciones del 2023. Una simple fila en la puerta de un banco fue todo un símbolo de lo que puede pasar, pensando en las generales del año que viene.