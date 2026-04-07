El rector de la UTN: «la situación que atraviesa el sistema público universitario es realmente grave»

El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, calificó la grave situación que afronta el sistema público de nivel superior con la falta de presupuesto para los salarios docentes y no docentes, el congelamiento de las becas estudiantiles y las obras de infraestructura. Ante este panorama destacó el apoyo que desde Cutral Co se le brinda a la UTN.

El rector Soro llegó a Cutral Co para participar de la inauguración del polideportivo donde el alumnado el colegio tecnológico preuniversitario de la UTN, y llevar adelante reuniones de trabajo. «Estoy muy contento en estos tiempos díficiles para la educación superior«, sostuvo Soro. Luego describió el panorama que afronta el sistema universitario público.

«Se denosta a la universidad pública, donde fundamentalmente los salarios de nuestros docentes, de nuestros no docentes, las becas estudiantiles congeladas, con obras de infraestructura cero. No solamente para educación, sino en nuestra Patria, a lo largo y a lo ancho no hay obras de infraestructura», apuntó el rector.

El rector de la UTN, Rubén Soro habló de la situación económica que atraviesan. (Foto: Gentileza)

En ese contexto, es que la construcción del gimnasio polideportivo financiada por el municipio de Cutral Co y que podrán usufructuar estudiantes del colegio tecnológico significó «una caricia al alma». Manifestó que cuando los gobiernos provinciales y municipales «entiendan que la educación es parte de la solución de nuestra Patria» se verá un cambio.

«Realmente grave», dijo

Soro insistió en la delicada situación general que atraviesa el sistema público universitario a la que calificó de «realmente grave». Dijo que se encuentran ante la presencia del «presidente (Javier Milei) que, a pesar de que se vetó y que la justicia le ordena cumplir con la ley de Financiamiento Universitario, no está sucediendo y no creo que suceda».

El rector destacó que la UTN, con 30 sedes repartidas en 13 provincias, y con extensiones áulicas que se multiplican, acerca la oferta académica a gran parte el país. Para sostenerlas, Soro mencionó que articulan acciones con el sector productivo, con las empresas, con los gobiernos municipales y provinciales.

«Seguramente vamos a salir adelante. Agradezco todo lo que pone este municipio (el de Cutral Co) en educación y que nos consideren en estos momentos difíciles y seguir apostando a un sueño». subrayó. Agradeció el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa que formó parte del acto de inauguración.

El gimnasio podrá ser utilizado por el alumnado del colegio. Después de las 18 el público en general (Foto: gentileza)

Antes de finalizar, el rector habló al alumnado, a quien les pidió que disfruten (tanto del colegio) como del flamante gimnasio y les pidió que cuiden las instalaciones. Más adelante, agregó que el conocimiento es una «herramienta que nadie se las puede quitar, que la van a tener en algún momento para su futuro. Tengamos claro que este conocimiento tenemos que compartirlo y democratizarlo. La base fundamental para el crecimiento es la educación».

El colegio tecnológico preuniversitario de la UTN en Cutral Co empezó a funcionar en marzo de 2022 , en instalaciones acondicionadas y cedidas para su inicio por el municipio cutralquense. Luego, en 2025 se mudaron al edificio propio. Es la primera escuela preuniversitaria que tiene la UTN en el país.