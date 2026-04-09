ATE denunció a una empresa pública de Neuquén por obstaculizar afiliaciones: qué respondió Leandro López

Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron este jueves frente a la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN) en el marco de la denuncia al presidente, Leandro López, por no autorizar la afiliación de los trabajadores al sindicato.

Tras la presentación de una nota por parte del gremio, la ADI respondió en una carta documento que no realizará las retenciones solicitadas y que los trabajadores podrán efectuar los aportes sindicales por su cuenta.

El reclamo de ATE: «No se acepta la afiliación de un trabajador»

«Hemos llegado a un punto crítico donde no se acepta la afiliación de un trabajador, algo que es normal y habitual en el Estado, donde los compañeros tienen libertad de afiliación a un sindicato», explicó a Diario RÍO NEGRO el secretario de Acción Política de ATE, Mario Sepúlveda.

Aseguró que «el presidente que es Leandro López no autoriza la afiliación al gremio y mucho menos la posibilidad de organizarse dentro de un convenio colectivo de trabajo«.

Sepúlveda sostuvo que esta situación perjudica uno de los derechos básicos de la Constitución, la libertad de afiliación, y que se contradice con los convenios colectivos firmados con la provincia.

Contó también que López «no nos quiso recibir porque nos dijo que tenía cosas más importantes. Así que vinimos la ADI para que algún funcionario genere un espacio de diálogo y se concrete una reunión para poder llegar a buen puerto».

Qué respondió la ADI a la denuncia de ATE

Si bien la ADI es una Sociedad del Estado, Leandro López aclaró a este diario que «nosotros somos una empresa y no tenemos empleados públicos y no haremos descuentos a ningún trabajador. Nuestro personal se rige por Ley de Contrato de Trabajo hace 17 años«.

Diario RÍO NEGRO accedió a la carta documento donde responde al reclamo del sindicato. En ella justifica que no realizará las retenciones solicitadas porque la agencia «es una entidad con personería jurídica propia» que «se encuentra encuadrado bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y no bajo el sistema de empleo público provincial«.

Destaca que la ADI «carece tanto de la facultad como la obligación de intervenir en la liquidación de haberes para detraer sumas a favor de terceros«.

El documento también detalla que «no existe un Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre esta Sociedad del Estado y vuestra organización sindical«. Por ello «no se configura una base legal que legitime a ATE como sujeto colectivo representativo de esta unidad de representación».

Tras exponer los fundamentos de la decisión, la ADI asegura que «se deja expresamente a salvo el derecho de las trabajadoras mencionadas a afiliarse libremente y a efectuar los aportes sindicales por los medios que esa asociación disponga, en ejercicio de su libertad sindical individual«.