ATE presentó sus reclamos al ministro de Salud y confirman nuevo encuentro de la mesa sectorial

Una numerosa delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunió con el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, para presentar una serie de reclamos, mientras que se confirmó para este miércoles, desde las 8:30, un nuevo encuentro de la Mesa de Salud que también integran el gremio Asspur.

Durante el encuentro el gremio reclamó un incremento del 75% en el ítem Riesgo Médico que perciben los agentes del Agrupamiento 1° de la ley 1904, un 100% para los enfermeros y no médicos del Agrupamiento 2do y 3ero, un 100% para el ítem Riesgo No Médico de los agentes ley 1844 y la recomposición del valor de las guardias para los agentes de la ley 1904.

El sindicato reiteró su pedido de vincular los aumentos de las guardias de la ley 1904 a los incrementos salariales porcentuales o sumas fijas y planteó el tema de la seguridad en los hospitales, con el pedido de fortalecer al presencia policial; y el adecuado mantenimiento edilicio.

Por último, remarcó el «déficit de personal como una característica que atraviesa a todos los establecimientos e implica jornadas de más de 16 horas de trabajo mal remuneradas. La provincia tiene un plantel fatigado y descontento con su haber» se indicó.

ATE explicó este encuentro a partir de una ronda de reuniones que el sindicato mantendrá con varias autoridades del Ejecutivo tras el pedido realizado en la última reunión paritaria.

Asspur insistirá con el reclamo salarial

El gremio que nuclea a los trabajadores hospitalarios confirmó la convocatoria para mañana y aseguró su participación para «plantear fuertemente el tema salarial» y algunos «ítems específico» según adelantó a Diario RÍO NEGRO Cesira Mullally secretaria General de Asspur.

La dirigente señaló que esperan «respuesta concretas» porque «en reuniones anteriores llevaron al ministro de Obras Públicas (Alejandro Echarren» y «a alguien de seguridad, pero no se avanzó nada».

Por otra parte el gremio no recibió todavía ninguna información oficial sobre los cambios establecidos en los adicionales para el personal de la sede central del Ministerio de Salud.