En Río Negro, Salud creó cuatro adicionales y cortó las horas extras en un plan de «ordenamiento»

El primer anuncio de los cambios se realizó en julio y los trabajadores protestarron en la sede ministerial. Foto: Marcelo Ochoa.

Salud formalizó el esquema de adicionales para el personal de la ley 1844 y ratificó la “prohibición” del pago de horas extras, salvo fundadas excepciones.

Con un decreto del 29 de agosto, esta “reorganización” y “ordenamiento” ministerial se implementó a partir de ayer, es decir, desde el 1° de septiembre.

Esta medida gubernamental está orientada a la sede central de Salud, en Viedma, considerando que casi el 70% de su plantel cobra «horas extras», según los registros oficiales.

En julio, el anuncio de la cancelación de esas asignaciones permanentes generó un fuerte reclamo de esos trabajadores, que derivó en la intervención del gobernador Alberto Weretilneck y también de las organizaciones de ATE y de Asspur.

El reciente decreto N° 764 ratifica la prohibición del otorgamiento de horas extras (confirma la vigencia de una norma del 2018), salvo excepciones argumentadas y, además, se faculta a la Secretaría de la Función Pública, hoy a cargo de Tania Lastra, para la confección del reglamento “de procedimiento de liquidación”.

Para la cartera sanitaria que conduce Demetrio Thalasselis, las medidas pretenden corregir “distorsiones” y propiciar el criterio que frente a “igual trabajo, igual pago”.

También se remarcó que las modificaciones están orientadas a «la optimización» de los recursos» y, en ese sentido, se estimó que las reformas “reorientarán unos 95 millones de pesos mensuales” de pagos en horas extras para “insumos de los 36 hospitales”.

No existen precisiones en el decreto, pero se anticipó que la reglamentación establecerá un tope de 40 horas mensuales por cargas por extensiones horarias autorizadas, señalando que existían liquidaciones de hasta 80 horas mensuales.

Cálculo oficial 95.000.000 Pesos estimó Salud que podrá “reorientar” de la masa salarial a “insumos” de los hospitales por esta “reorganización”.

Estos conceptos se liquidan con demora; entonces, Salud adelanta que estas modificaciones se notarán en los haberes de noviembre, a pesar de su aplicación a partir de septiembre.

En muchos casos, las horas extras en la sede ministerial se cargaban en compensación de funciones o responsabilidades mayores del agente. Por eso, la creación de adicionales para la regularización de esos reconocimientos salariales.

La reciente normativa prevé cuatro adicionales: el coordinador provincial, con 650.000 pesos; el zonal, con 500.000 pesos; el jefe de Departamento, con 350.000 pesos; y otro vinculado con las funciones de “derivaciones”, también de 650.000 pesos.

La información gubernamental adelantó que estos “nuevos adicionales mensuales fijos alcanzarán a 64 agentes”, los cuales serán “jerarquizados en el organigrama” y sumarán esos conceptos a sus remuneraciones.

En la sede de Salud, la planta de trabajadores totaliza 280 y, en los últimos meses, 190 percibían “horas guardias”. Así, salvo excepciones que aparezcan, un tercio (puntualmente, un 33,7%) cobrará algún adicional, pero a los dos tercios restantes (66,3%) se les suspenden sus asignaciones, con el impacto en sus ingresos.

En los fundamentos, el decreto remarcó como “herramienta excepcional la utilización de horas extraordinarias” para que el “organismo central cumpla adecuadamente con sus funciones esenciales, evitando interrupciones o retrasos de servicios sensibles o estratégicos para la población”.

La revisión de estos conceptos salariales es un reclamo permanente de Hacienda, a partir de desvíos detectados.

Un estudio de la cartera indica que de los 3.133 agentes de la ley 1844 en la cartera sanitaria, casi el 81% -2.532 agentes- percibió horas extras en junio. El pago promedio por esa carga estuvo en los 822 mil pesos por estatal.