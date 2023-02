ATE protesta en Viedma a la espera de «un buen resultado» en el reinicio de la paritaria

Con una Radio Abierta frente a la sede de la Secretaría de la Función Pública la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició su medida de protesta a la espera del reinicio de la discusión paritaria que fue postergada para las 15 de este lunes.

«El cambio de horario lo atribuimos a que todavía no hay una propuesta definida por parte del gobierno» indicó Rodrigo Vicente, secretario general de la entidad, y recordó que «siempre pasa lo mismo, discuten en las últimas horas por un puntos más o un punto menos, ya lo vivimos el año pasado» y «después terminan dando ese punto de más».

Vicente enfatizó que apenas inicie la reunión de esta tarde «le vamos a pedir que haya seriedad» en cuanto a la propuesta «para no perder contra la inflación».

En ese sentido reseñó que «esperamos que hayan tenido en cuenta nuestra propuesta con un porcentaje de inicio y que se vaya actualizando cada dos o tres meses en base al índice de inflación oficial» porque «eso nos va a permitir estar siempre por encima de la inflación, que es algo que no nos pasó el año pasado» cuando «actualizábamos, daba bien, pero siempre justo, nunca superando la inflación».

Dijo que «el número aún no está definido pero no puede ser menor al 10%» como para iniciar la discusión orgánica en el sindicato y definir después «si seguiremos con un plan de protesta, con reuniones con el Frente Sindical» y hasta con UPCN, porque «tenemos una relación paritaria muy buena. Hay una unidad que todavía no se pudo manifestar en su totalidad en la calle pero creo que el gobierno lo tiene que tener en cuenta».

ATE «flexibilizó» las medidas de protetas

Además, el gremio indicó mediante un comunicado que «tras dar marcha atrás con la violación a la Ley de Asociaciones Sindicales» por parte del gobierno «sostiene sus reclamos por aumento salarial y pase a planta permanente».



Anunciaron que «luego de que el Gobierno decidiera respetar la tutela sindical de la Ley de Asociaciones Sindicales en el Sistema de Carga de Licencias, ATE resolvió flexibilizar sus medidas de fuerza levantando la protesta sobre rutas y en la Función Pública pero manteniendo hasta la medianoche el paro provincial».

La «demanda» sindical es «un aumento de salario real que proteja el poder de adquisitivo anticipándose a la inflación» y «el urgente ingreso a la planta del Estado de todos los trabajadores sin estabilidad laboral» .