Aumento a estatales de Neuquén: la inflación de septiembre revelará de cuánto es la suba

Los trabajadores estatales de Neuquén cobrarán sus próximos salarios con un nuevo aumento y esta semana se conocerá el monto. Tanto el Indec como la dirección provincial de Estadística y Censos tienen previsto difundir este martes la inflación de septiembre que terminará de revelar el número del trimestre.

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está prevista para mañana a la tarde y, si sigue la línea de la inflación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el reporte del Banco Central, podría estar por encima del 2%.

Esto implicaría una novedad para el caso del IPC a nivel nacional, que viene de registrar un 1,9% en julio e igual porcentaje en agosto. En cambio, en Neuquén ya se midió una variación del 2,1% en julio y del 2,8% en agosto.

Los estatales de la provincia reciben actualizaciones automáticas atadas a la inflación de cada trimestre con un ponderado del relevamiento de precios provincial y el que mide el organismo nacional. Este acuerdo, que se firmó entre el gobierno de Rolando Figueroa y los gremios el año pasado, tendrá vigencia durante todo el 2025.

El porcentaje de septiembre que se anuncie mañana completará el promedio que se pagará por este tercer trimestre del año. Por el primero ya recibieron una suba del 9,73% y, por el segundo, otra del 6,56%.

Las paritarias estatales en Neuquén, después de la elección

El gobierno de Neuquén ya definió la fecha en la que convocará a los gremios que representan a los trabajadores del Estado para iniciar la negociación salarial del 2026. Será después de las elecciones nacionales de este 26 de octubre y busca dar «previsibilidad» para el año que viene, en particular para el inicio de clases.

El 27 de octubre, es decir, el día posterior a las legislativas en las que se elegirán senadores y diputados para el Congreso de la Nación, el ministerio de Gobierno convocará, a lo largo de esa semana, a cada uno de los gremios, se informó.

La invitación estará dirigida a las conducciones de ATE, UPCN, ATEN y la Unavp.

La última cuota correspondiente a las actualizaciones trimestrales automáticas atadas a la inflación se liquidará en enero de 2026 y, a partir de ahí, debería regir un nuevo acuerdo.