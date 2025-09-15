Estatales de Neuquén tienen fecha de paritarias para el 2026: cuándo convocará Rolando Figueroa

El ministerio de Gobierno tiene a cargo la negociación salarial con los estatales. Foto Archivo: Matías Subat.

El gobierno de Neuquén anticipó este lunes que ya definió la fecha en la que convocará a los gremios que representan a los trabajadores del Estado para iniciar la negociación salarial del 2026. Será después de las elecciones nacionales del 26 de octubre y busca dar «previsibilidad» para el año que viene, en particular para el inicio de clases.

Según se informó, con esta decisión la gestión de Rolando Figueroa busca, por un lado, resolver de antemano la paritaria del 2026 para evitar conflictos y, por otro, facilitar al equipo económico la elaboración del Presupuesto que se presentará en la Legislatura a fines del mes que viene.

Ya en el 2024, el gobierno había convocado anticipadamente a los gremios estatales y logró cerrar los acuerdos salariales antes de la presentación del proyecto.

La Constitución establece que la ley de leyes debe ser remitida anualmente por el Ejecutivo al Poder Legislativo antes de que finalice octubre. «Este año no será la excepción. Sin embargo, como se trata de un mes electoral, el gobierno neuquino optó por convocar a paritarias en una fecha posterior para resguardar la institucionalidad de la discusión con los gremios y que las decisiones no se vean afectadas por la compulsa política», se indicó.

El 27 de octubre, es decir, el día posterior a las elecciones en las que se elegirán senadores y diputados para el Congreso de la Nación, el ministerio de Gobierno convocará, a lo largo de esa semana, a cada uno de los gremios, se informó.

La invitación estará dirigida a las conducciones de ATE, UPCN, ATEN y la Unavp.

Diario RÍO NEGRO había publicado la semana pasada que los gremios estaban a la espera de que Figueroa habilite la negociación y que las elecciones legislativas nacionales, en las que el mandatario puso a competir a su ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y al jefe de Gabinete, podrían retrasar la negociación.

La última cuota correspondiente a las actualizaciones trimestrales automáticas atadas a la inflación se liquidará en enero de 2026 y, a partir de ahí, debería regir un nuevo acuerdo.

Los estatales tienen la expectativa de mantener un esquema similar el año que viene que resguarde el poder adquisitivo frente a la inflación.

La novedad de la convocatoria fue dada a conocer en la misma semana en que el gobierno pagará la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo, correspondiente a 2025. Se trata de un compromiso asumido en la negociación realizada en 2024 que alcanzará a todos los sectores de la administración pública provincial, incluida Policía, salvo docentes y quienes reciben directamente la indumentaria.

El monto de esta segunda cuota será de 236.558 pesos y se abonará este viernes 19.