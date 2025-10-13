Neuquén prepara un Presupuesto 2026 conservador y anticipa un año «difícil» para los recursos

El gobierno de Neuquén se encuentra en plena elaboración del proyecto de presupuesto 2026 que presentará en la Legislatura después de las elecciones nacionales y anticipa que será «conservador». El ministerio de Economía viene sorteando el año «moneda a moneda» y ve un escenario similar para el que viene. «Va a ser un año difícil, de pelea, no muy distinto a este», afirmó el ministro Guillermo Koenig.

La Provincia debe usar para el cálculo las pautas macrofiscales que planteó el gobierno de Javier Milei, con una inflación estimada del 10,1% y un dólar en 1.400 pesos. Le sumará, para proyectar las regalías, una estimación de crecimiento de la producción hidrocarburífera del 24% para todo el 2026 con un barril de petróleo a un precio de entre 60 y 65 dólares.

Prácticamente un 70% de los ingresos corrientes de Neuquén están atados al desempeño de la producción petrolera, por lo que un eventual movimiento de su valor y del tipo de cambio podría ser positivo, de la misma manera que una caída abrupta del barril como ocurrió a mediados de este año le generaría al gobierno un problema.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Koenig adelantó que aún se está trabajando, pero que el presupuesto tendrá números «similares» al de este año y que mantendrá las premisas fijadas por la gestión de Rolando Figueroa como son el equilibrio fiscal y una inversión en obra pública cercana al 20% del gasto total.

«La idea es no suspender el plan de obras. Tomar créditos internacionales para mantener algunas, especialmente los que anunció el gobernador como BID, Banco Mundial y CAF, eso son aproximadamente 500 millones de dólares pero aún no se sabe cuánto va a ingresar en este presupuesto», indicó.

Los pagos de deuda

En cuanto al servicio de deuda que deberá afrontar la Provincia el año que viene, la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, detalló que también será similar al actual, de unos 400 millones de dólares a cancelar entre intereses y capital.

«Los tres años más grandes de vencimiento de deuda son 2024, 2025 y 2026. Después, empieza un proceso de desaceleración, por eso se priorizó el endeudamiento con organismos internacionales que tienen entre cuatro y siete años de período de gracia: empezaríamos a pagar cuando tenemos menos vencimiento de deuda y un incremento de producción. Calzamos nueva deuda con ingresos extraordinarios», explicó la funcionaria.

El fondo anticíclico, igual

Otro aspecto que permanecerá sin cambios en el Presupuesto 2026 es el fondo anticíclico, según anticiparon desde Economía. «Va a seguir con el mismo destino. Tenemos la prioridad de no tomar deuda para gastos corrientes porque consideramos que ahorrar y endeudarnos para gastos corrientes es raro», planteó Pogliano.

El fondo anticíclico, que se nutre de un 50% de las regalías por exportaciones que ingresan a Neuquén, se puso en marcha en el 2022 con la anterior gestión de gobierno. Meses antes de la asunción de Figueroa, la Legislatura modificó la ley para permitir que esos recursos, en lugar de ahorrarse, puedan ser utilizados o bien para afrontar el déficit de la caja jubilatoria o para cancelar deuda pública.

Actualmente se le está dando el segundo uso. En el primer semestre del año, el gobierno utilizó más de 124.628 millones de pesos que no fueron al fondo anticíclico para cancelar vencimientos de deuda.

«Los fondos anticíclicos son una excelente idea para una economía superavitaria y si el presupuesto te permite hacerlo. Ahorrar y tomar crédito por otro lado es ilógico», definió Koenig.

El ISSN «sigue equilibrado»

En cuanto al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), ambos funcionarios plantearon que no necesitará recibir dinero de este fondo porque «el primer presupuesto borrador que envió sigue equilibrado». «Creemos que va a seguir así en el corto plazo», evaluó Pogliano.

Sin embargo, recordaron que aún no hay definiciones respecto de qué va a hacer Nación con lo que le adeuda al sistema jubilatorio de la provincia por haber armonizado algunas de sus pautas con el régimen de Anses.

Koenig indicó que la auditoría para determinar el monto de la auditoría «sigue en proceso y es lo que nos está trabando». El monto estimado por Neuquén es de unos 200 millones de dólares, pero no es el que está reconocido por el gobierno nacional. «Si lo recibiéramos, sería otro el oxígeno que tendría el ISSN», afirmaron desde Economía.