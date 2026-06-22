«Cambiará a la región»: el GNL suma apoyo gremial en Vaca Muerta y estiman 5.000 nuevos puestos de trabajo

El sector de la construcción sería uno de los principales beneficiados, aseguraron desde la Uocra. Foto: archivo.

La Uocra, el gremio que representa a los trabajadores de la construcción, se sumó a los apoyos que recibió el proyecto de GNL que impulsan Neuquén e YPF y aseguró que este desarrollo, por sus magnitudes, «podría cambiar la realidad de la región».

Las declaraciones provinieron del secretario general del sindicato en la provincia, Víctor Carcar, quien defendió el avance de la inversión por el impacto que generará en el sector, tanto en forma directa como indirecta.

Indicó que esta iniciativa, que el miércoles recibirá tratamiento en la Legislatura, tendrá una envergadura histórica, ya que según las últimas estimaciones podría generar «más de 5.000 puestos de trabajo» en el rubro de la construcción.

Recordó que la inversión se concentraría en cinco áreas no convencionales ubicadas a pocos kilómetros de la Comarca Petrolera, integrada por Cutral Co y Plaza Huincul.

«Va a potenciar la zona, creemos que ambas ciudades se van a posicionar de una forma similar a lo que sucedía antes de la privatización de YPF en la década de los 90», agregó.

De acuerdo a Carcar, la tracción se sentirá no solo por las plantas fraccionadoras que se construirán en torno a los bloques, sino también por las obras de infraestructura a las que se comprometió YPF como parte del acuerdo con Neuquén.

Dijo que «esto nos generaría un impulso muy grande en un sector como el de la obra pública».

Uocra apoyó el proyecto de GNL en Neuquén: la clave de la formación

Respecto a las acciones del gremio, detalló que desde la Uocra se están coordinando cursos de capacitación y formación para los trabajadores del sector.

Indicó que ya hubo encuentros de este tipo en Añelo y Rincón de los Sauces, y que la idea es extenderlos próximamente a otros puntos de la provincia.

Carcar señaló que la organización que conduce «viene trabajando con YPF», principalmente para llegar preparados al inicio del emprendimiento, que todavía no fue licitado ni alcanzó la decisión final de inversión.

«Estamos hablando de algo muy grande, es una inversión de más de 20.000 millones de dólares que va a cambiar la realidad de la región«, remarcó.

El GNL en Neuquén, con apoyos y reparos

El de la Uocra no es el primer respaldo sindical que recibe la iniciativa. La semana pasada ya se pronunció al respecto el sindicato de Petroleros Privados y este lunes se sumó el de Petroleros Jerárquicos.

Carcar adelantó que el gremio estará presente en la sesión del miércoles para mostrar su apoyo a la propuesta.

El proyecto, además, cosechó el acompañamiento de otros actores políticos y económicos de la región como los intendentes y las entidades empresarias.

No obstante también hubo cuestionamientos, concentrados en su mayoría en la oposición y el sector de los gremios estatales, que anunciaron un paro provincial con movilización a la Legislatura el día del debate en la Cámara.