Carreras envió un mensaje al Congreso de la Unter: «No hay paritarias con medidas de fuerza»

Mientras se desarrolla el Congreso de Unter en Bariloche donde se decidirá la continuidad o no de las medidas de fuerza, la gobernadora Carreras tras su discurso de Apertura de Sesiones legislativas en Río Negro, envió un mensaje al gremio docente con respecto al llamado a paritarias para el próximo lunes 6.

No existió mención al conflicto docente en el discurso parlamentario de la mandataria. La referencia estuvo en que el gobierno trabaja en “el sostenimiento del poder adquisitivo de los salarios sin hacer peligrar el equilibrio de las cuentas públicas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios y obras”.

También destacó que los salarios docentes de Río Negro ocupan el “tercer lugar en la escala nacional”.

Después del discurso, Carreras habló con la prensa y explicó que profundizó la situación gremial porque eligió temas frente a la brevedad pretendida pero que si dejo “sentada la vocación de diálogo”, planteado en la búsqueda de defender el poder adquisitivo y mantener el equilibrio de las cuentas.

“No nos reunimos con medidas de fuerza”, respondió cuando se le consultó sobre el debate que se cumple en el Congreso de la UnTER en Bariloche.

“No entendemos el marco del congreso de hoy cuando hay una convocatoria a nuevas paritarias para juntarnos a conversar. No tiene sentido proponer más medidas de fuerza hasta que no escuchen. Así se da el diálogo sindical”, agregó.

Al final, Carreras insistió que “no hacemos reuniones de diálogo cuando hay medidas de fuerza. Hay que esperar que pasen”.

Mientras tanto el Congreso continúa en Bariloche, donde los dirigentes de Unter de todas las seccionales de la provincia se reúnen en el gimnasio de la Escuela Primaria 201. Se analiza la postura que adoptará el gremio de cara a la continuidad del plan de lucha con el paro de 72 horas, que se inició el lunes y finaliza hoy.

Hasta el momento hay dos posturas. Una de ellas es suspender las medidas hasta la paritaria del próximo lunes 6. La otra, más dura, es seguir con los paros.