Mataron a puñaladas a un hombre en Neuquén: hay un detenido

Investigan un crimen que sucedió en las últimas horas en Neuquén, en barrio Sapere. Según comunicó el comisario mayor Antonio Muñoz el hecho fue este jueves por la mañana. Hay un hombre detenido. «La expareja de la persona que activó el botón antipánico habría producido las lesiones a la persona fallecida», señaló.

Muerto en Neuquén: concurrieron tras la activación de un botón antipánico

Muñoz Indicó que concurrieron los efectivos al sitio tras una activación de un botón antipánico. Dijo que por medio de la ubicación georeferenciada van hacia la costa del río.

En diálogo con LU5 comentó que cuando llegaron los efectivos, un grupo de personas «les hicieron señas» y encontraron un hombre herido de entre 30 y 40 años, con lesiones de arma blanca. Luego concurrió el SIEN y fue trasladado en código rojo al hospital, donde llegó sin signos vitales.

Agregó que según las primeras averiguaciones, el autor de la agresión se habría comunicado con su expareja y lo habría citado en un punto donde hay unas casillas «y ahí fue donde se produjo el desenlace fatal».

Foto: Matías Subat.

Mataron a un hombre en Neuquén: qué se sabe

Hay personal de Criminalística trabajando en el sitio. Señaló que intervino en el caso el fiscal Andrés Azar. Dijo que se realizaron entrevistas a algunos testigos. Además se avanza con la recolección de pruebas.

Señaló que la persona detenida la hallaron en un punto cercano donde se produjo el ataque.

Precisó que las heridas fueron por arma blanca. «No hay armas secuestradas por el momento. Se trabaja en la búsqueda de elementos», amplió.

Sumó que tanto el presunto agresor como la víctima se encontraban en situación de calle.