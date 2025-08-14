Conocido el último dato de inflación ATE pide paritarias en Río Negro
Para el gremio "la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia no tiene previsión sobre cuánto va a cobrar en septiembre".
La seccional Río Negro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidió al gobierno provincial la «convocatoria a la Mesa de la Función Pública» para discutir la actualización salarial de septiembre próximo.
El último acuerdo entre las partes concluye este mes, con el pago 50.000, 60.000 y 70.000 pesos, según las distintas categorías. El sindicato se expresó luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio, que fue del 1,9%.
Para ATE «la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia no tiene previsión sobre cuánto va a cobrar en septiembre» y por eso «demandó una convocatoria al debate paritario para los próximos días».
«Necesitamos que se convoque al ámbito de negociación que otorgue a la mayoría de los estatales previsibilidad sobre sus ingresos, teniendo en cuenta el fuerte salto que registran los alimentos, bebidas y otros productos en las góndolas luego de la subida del dólar» indicó Rodrigo Vicente, secretario general del sindicato.
Dato
- 1,9%
- fue el índice de inflación de julio a nivel nacional, que es el guarismo que se tiene en cuenta en la discusión salarial en Río Negro.
