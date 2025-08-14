Conocido el último dato de inflación ATE pide paritarias en Río Negro

Hasta el momento es el único sindicato que se manifestó al respecto. Foto: Pablo Leguizamon.

La seccional Río Negro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidió al gobierno provincial la «convocatoria a la Mesa de la Función Pública» para discutir la actualización salarial de septiembre próximo.

El último acuerdo entre las partes concluye este mes, con el pago 50.000, 60.000 y 70.000 pesos, según las distintas categorías. El sindicato se expresó luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio, que fue del 1,9%.

Para ATE «la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia no tiene previsión sobre cuánto va a cobrar en septiembre» y por eso «demandó una convocatoria al debate paritario para los próximos días».

«Necesitamos que se convoque al ámbito de negociación que otorgue a la mayoría de los estatales previsibilidad sobre sus ingresos, teniendo en cuenta el fuerte salto que registran los alimentos, bebidas y otros productos en las góndolas luego de la subida del dólar» indicó Rodrigo Vicente, secretario general del sindicato.