El Pro de Río Negro lava sus heridas y responsabiliza a Tortoriello por tratar de «boicotear la interna»

El legislador provincial y presidente del Pro, Juan Martin, (centro) estuvo en Bariloche en un encuentro partidario. (foto Marcelo Martínez)

En el Pro de Río Negro viven días turbulentos. La interna para renovar la conducción del partido desató una intensa disputa, a partir de la intención de la legisladora provincial Martina Lacour de armar una lista propia, que no pasó por el tamiz de la junta electoral. Pero la jugada dejó heridas.

El legislador provincial y presidente del Pro, Juan Martin, no anduvo con vueltas y señaló al diputado nacional de la Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello, como el responsable de la crisis interna. El diputado nacional del Pro Sergio Capozzi coincidió con Martín.

Y en ese contexto, Martin descartó una posible alianza o acuerdo electoral con el partido de Tortoriello. Es más, Martin aseveró que el diputado nacional sigue siendo afiliado al Pro, pero “si él no se afilia a otro partido nosotros debemos expulsarlo”.

“Es algo que analizaremos con Sergio y con toda la dirigencia, pero la verdad que hay un cinismo ahí. Por eso, muchos de los dirigentes que están con él se metieron en la lista de Martina para hacernos daño a nosotros”, advirtió.

Martin afirmó que Tortoriello armó la lista con Lacour como candidata a presidenta del Pro. “(Tortoriello) le puso la apoderada, el asesor legal, le llenó de cargos la lista. Es muy difícil hoy para nosotros decir que iríamos a una alianza con él que acaba de tratar de boicotear nuestra interna usando gente que, lamentablemente, se dejó usar”, sostuvo.

El diputado nacional Sergio Capozzi organizó un encuentro federal del Pro que se hizo este viernes en Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Sigue Martin en la presidencia del Pro

“Nuestra interna ya se terminó”, afirmó. “Vamos a validar nuestras autoridades. Ya está definido, porque la otra lista no pudieron completarla y no pasaron el filtro de la junta electoral”, aseveró.

“Conozco a las personas de la otra lista, hacen tanto esfuerzo por las formalidades, siempre están preocupados de cada detalle, que no hayan previsto que para llenar una lista necesitás una cantidad de gente en cada uno de los circuitos electorales suena casi increíble”, observó Martin.

El Partido de Tortoriello firma todo con el PJ

“Por eso, nosotros denunciamos y vimos un trasfondo que tiene que ver con otros sectores de la política. Cuando uno va a la Legislatura y ve que el Partido Creo firma todo con el PJ es raro. Cuando uno ve que al partido de Tortoriello no le dan el bloque legislativo y quienes defienden la creación de ese bloque son los de Soria o el PJ en sus diversas facciones es raro”, señaló.

Dijo que hoy la prioridad “es fortalecer lo propio”. “Hoy, estamos concentrados en nuestra identidad, en nuestras ideas y valores y en nuestra ideología. No todo da lo mismo”, aclaró.

El legislador provincial del Pro Juan Martin aseguró que la junta electoral validará la lista de su sector, para renovar los cargos del partido en Río Negro. (foto Marcelo Martínez)

La denuncia contra Lorena Villaverde

“Si todo hubiera dado lo mismo, hubiéramos ido escondidos detrás de Lorena Villaverde no pasaba nada. Nosotros denunciamos que Villaverde era lo que es y, finalmente en una hecho inédito en la democracia argentina, no pudo asumir (como senadora) por inhabilidad moral. Esto no pasó nunca en Argentina”, destacó.

“Una persona que por inhabilidad moral no puede asumir y que nosotros denunciamos oportunamente, creo que el tiempo nos dio la razón”, indicó.

Los legisladores que se fueron y la autocrítica

Diario RÍO NEGRO le pidió hacer una autocrítica como autoridad partidaria por la crisis del Pro en la provincia. ¿Qué se hizo mal?, preguntó este diario.

“La autocrítica significa analizar críticamente lo que está sucediendo, no significa que se hizo mal algo. Analizar críticamente cada una de las cosas que vos mencionaste tienen una explicación”, mencionó.

“Los legisladores que se fueron: (Claudio) Doctorovich vino y me dijo: Juan yo quiero ser reelecto y en el espacio de Tortoriello tengo más chances que quedándome acá. La legisladora (Gabriel) Picotti exactamente el mismo argumento. Martina me dijo quiero ser presidenta o nada”, explicó Martin.

Lacour se presentó, pero “no pudo llenar una lista y no pudo pasar la junta electoral, yo no me voy a hacer cargo de que si ellos no puedan hacer una lista, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscarlos y decirles: bueno de alguna manera tenés que estar”, planteó. “Si Martina quiere opinar dentro de la vida institucional del partido por su rol de legisladora lo puede hacer tranquilamente”, aclaró.

Recordó la campaña pasada que hicieron juntos “con un partido que nos habían dejado las cuentas en cero porque el dinero que venia de la justicia federal para financiar la campaña electoral había sido retenido por la justicia federal por las malas rendiciones de Tortoriello”.

“Yo hubiera deseado y así se lo dije a Martina que sea o la vicepresidenta del espacio o la presidenta de la asamblea, o la secretaria general, que se busque un rol partidario para que aporte, porque es una buena legisladora, pero cuando los cantos de sirena te dicen: es tu momento, tenés que ser vos, y dale que vos sos un fenómeno por ahí te comés el amague y decís soy yo o nada. Y lamentablemente fue nada para el PRO”, resumió Martin.

"Destruirnos políticamente"

Capozzi dijo que “Martina en ningún momento me llamó para decirme: mirá quiero presentar una lista, no estoy de acuerdo con algunas cosas, no estoy de acuerdo con Juan Martín, no estoy de acuerdo con vos presidiendo la asamblea, tengo estas intenciones, esta es mi plataforma, esto es lo que yo pretendo que haga el Pro en la provincia. No habló con nadie”.

Puntualizó que Lacour “se rodeó de gente que estaba ya fuera del partido, como si fuesen los lúmpenes del partido que no encontraban un lugar y bueno el cantito de sirenas se sintieron seducidos por ella, pero ¿de qué nos sirvió a nosotros? y es un clavo en la madera”. “Vos ese clavo lo sacás pero la marca quedó para siempre. Creo que nos jugó en contra”, sintetizó Capozzi.

“Yo no tengo ningún prurito en dar un paso al costado, soy un militante más, en algún momento me designaron presidente de la asamblea, bienvenido sea, pero ella podía haber construido desde adentro y no desde afuera”, opinó.

Y remató: “Para construir desde afuera recurrió no solo a Tortoriello sino al peronismo y a otras fuerzas que no tenían nada que ver con nosotros con el solo hecho de destruirnos políticamente”.