Convocan protestas en aeropuertos este 15 de mayo: trabajadores del sector aéreo apuntan contra el Gobierno por atraso salarial y despidos

Convocan protestas en aeropuertos por atraso salarial y despidos: trabajadores del sector aéreo apuntan contra el Gobierno. Foto: Mati Subat

Los trabajadores nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siguen en conflicto ante la falta de un acuerdo salarial y por los despidos. Ante esta situación convocaron a una nueva jornada nacional de protesta que podría afectar el servicio en más de 20 aeropuertos del país.

Los gremios apuntan contra el Gobierno y fijaron su rechazo al desfinanciamiento de los organismos vinculados al sistema aerocomercial.

Continúa el reclamo de los trabajadores del sector aéreo al Gobierno

La medida se definió en una asamblea virtual en la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales de los tres sectores. En la misma se acordó realizar el próximo 15 de mayo asambleas, movilizaciones y entrega de volantes en distintas terminales aéreas.

El objetivo de la nueva jornada de lucha consiste en visibilizar el conflicto y advertir sobre las condiciones laborales y operativas en el sector.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, confirmó la convocatoria y criticó la postura del Gobierno al que calificó como “totalmente inflexible” y “sin ninguna vocación de diálogo”. Belelli explicó que el reclamo unificado surge de la necesidad de defender organismos públicos clave para el funcionamiento del sistema aerocomercial.

Uno de los focos principales del conflicto es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde se registraron cesantías recientes. Desde los gremios sostienen que este tipo de medidas impacta en la seguridad operativa ya que el SMN cumple un rol fundamental en la previsión de condiciones meteorológicas para la aviación.

El sindicalista recordó que desde inicios de años existe un incumplimiento salarial por parte del Gobierno y advirtió que la falta de respuestas alimenta el malestar en el sector. “No hay respuestas”, afirmó el dirigente.

Los trabajadores también apuntan a la falta de inversión en áreas sensibles y remarcaron que el proceso de modernización del sistema aerocomercial no cuenta con los recursos necesarios. «Se habla de automatizar procedimientos, pero no hay inversión tecnológica para hacerlo», sostuvo Belelli.

Según lo informado, la jornada de protesta contará con el respaldo de otros referentes del sector aeronáutico y sindical, entre ellos Pablo Biró (APLA), Horacio Calculli (Aeronavegantes y CATT), Rodrigo Borrás (APA), Gonzalo Bello (UPSF) y Joselo Cal Mora (Sipreba), quienes participaron de la asamblea que definió las medidas.