Corte en el ingreso a la refinería de YPF en Plaza Huincul

Desde esta mañana, un grupo de empleados que fueron despedidos de la empresa AESA que presta servicios para YPF bloqueó el acceso al Complejo Industrial que tiene la compañía en Plaza Huincul. A raíz del corte, los camiones no pudieron salir ni ingresar para la carga de combustible en la refinería. Hasta el mediodía continuaban en el lugar.

El aviso de los despidos llegó anoche para un grupo de cinco. «Hay 150 puestos de trabajo de gente foránea y acá desde hace dos meses echan a los locales en tandas de a cinco», explicó uno de los desafectados.

«Vienen bajando gente con esta metodología para que no haya un reclamo masivo. La gente local está con nosotros», aclaró. «Y si no hay trabajo para nosotros que no haya para los foráneos tampoco», mencionó.

Las tareas que desempeñaban los desafectados son diversas. En algunos casos, en el área de piping y montaje; sin embargo, de lo que se requiera en la obra específica que desde hace un año se lleva adelante en refinería, tal como relató el vocero. Hay amoladores, cañistas, pintores, entre otras tareas.

La empresa no solo se desempeña en el complejo industrial de Plaza Huincul, sino que está en otros sectores también. Indicaron que ya no cuentan con el transporte para el fin de semana y tampoco les permiten hacer horas extras.

Se indicó que los representantes del sindicato petrolero empezó un diálogo con la empresa para intentar la reincorporación.

Mientras tanto, los camiones que tenían la carga de combustible lista y salía de la terminal de despacho debieron esperar al igual que quienes llegaron durante el transcurso de la mañana para hacer la carga.

En la barrera de acceso, llegó la Policía y notificó a los trabajadores desafectados que debían retirarse. El bloqueo no implicó la quema de cubiertas. Solo el impedimento de la circulación de los camiones. El personal de la refinería que debía retirarse a la mañana porque trabajó en la noche, lo hizo sin inconvenientes.