Corte en el centro de Neuquén de ATE: piden el pase a planta de 200 trabajadores

Trabajadores nucleados en ATE se encuentran realizando una medida de fuerza este viernes 5 de septiembre. Mantienen un corte en el centro de Neuquén reclamando el pase a planta de 200 personas que se desempeñan en la subsecretaria de Familia.

Mario Sepúlveda, delegado de ATE, señaló que desde esta mañana llevan a cabo una interrupción del tránsito en Roca y La Rioja. «Faltan regularizar trabajadores eventuales, que llevan tres o cuatro años», indicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Dijo que la protesta es frente al edificio de Economía, ubicado en inmediaciones de la gobernación. «Seguiremos hasta que haya una respuesta real», sostuvo.

Las medidas comenzaron el miércoles en Casa de Gobierno de Neuquén

Sepúlveda señaló que el miércoles mantuvieron una protesta, con una movilización que terminó en Casa de Gobierno.

El dirigente gremial comentó que en agosto por el conflicto «hubo una conciliación, con la firma de un acta, y desde el Gobierno no se cumplió. Tiene que haber un número de expediente que luego se convierte en algo legal», pidió.