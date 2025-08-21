Panfleteada sobre la Ruta 22 de trabajadores de la PIAP: al mediodía definirán cómo sigue la protesta

Trabajadores de la PIAP protestan en la Ruta 22 con una panfleteada en Arroyito. Foto: Gentileza.

Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada, PIAP, iniciaron este jueves por la mañana una protesta sobre la Ruta 22, a la altura de Arroyito. «Todo esto en el marco de la falta de decisión política para la reactivación», señalaron desde la seccional de ATE en la zona. La medida seguirá hasta el mediodía, donde habrá una asamblea.

Según informaron la medida incluye una panfleteada. Jonathan Valenzuela, secretario general ATE Senillosa informó a Diario RÍO NEGRO que la manifestación comenzó pasadas las 8.

En un comunicado señalaron desde ATE que no hay «ningún tipo de postura real» desde el Gobierno provincial y nacional. Además, marcaron que se «suma también la demora y el pago en cuotas del salario».

Al respecto, dijeron que se necesita «una urgente definición de reactivación de la PIAP». Aseguraron que «todas las condiciones están dadas, no así la decisión política».

Reclamo de trabajadores de la PIAP: hubo acuerdos y reclamos

En junio pasado, el Gobierno de la provincia de Neuquén lanzó una fuerte denuncia pública contra el gobierno de Javier Milei por una deuda millonaria en fondos destinados a «potenciales proyectos» de la PIAP, ubicada en Arroyito.

Ese mismo mes también hubo un nuevo capítulo tras la firma de un acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la empresa canadiense Candu Energy y Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar). Se trató de un Memorando de Entendimiento (MOU) para trabajar en los contratos de suministro y cooperación tecnológica.