Levantaron el corte en el centro de Neuquén: mañana retomará el paro y la protesta de ATE en la subsecretaría de Trabajo

Este lunes se inició un paro de ATE por tiempo indeterminado en la subsecretaría de Trabajo. Hubo una protesta frente a las puertas del organismo ubicado sobre calle Buenos Aires al 300. La medida de fuerza incluyó un corte en el centro de Neuquén. El martes volverán a manifestarse.

Cuál es el reclamo de ATE en el centro de Neuquén

Juana García, delegada de ATE, señaló a Diario RÍO NEGRO que el reclamo es para que no se «dilate más la paritaria del CCT del sector y se trabaje sobre el título 3 del mismo (de escala salarial)». Indicó que la última oferta fue del «5% en el titulo 3, pero se bajó el coeficiente, por lo que se quedó en 2%».

Sumó que hubo un corte sobre calle Buenos Aires, a la altura del organismo. Al mediodía definieron en asamblea continuar el martes con las medidas de fuerza. «Hasta ahora no dieron ninguna respuesta», indicó.

Paro de ATE en las delegaciones del interior

Agregó que en las delegaciones del interior también hay retenciones de tareas. La medida se definió el viernes pasado.

En el caso de Neuquén capital la concentración fue a las 7. «Cuando llegamos vimos que las oficinas ya estaban cerradas», sostuvo García.