De Aguiar a los funcionarios provinciales: «son burócratas y oligarcas que se sirven del Estado»

Pasado el mediodía, finalizó la marcha convocada por los gremios Unter y ATE que congregó a unos 2.500 trabajadores de distintas localidades, quienes se concentraron en la zona céntrica de Roca y protagonizaron una de las movilizaciones sindicales más importantes de los últimos años. El dirigente de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar cuestionó a los funcionarios provinciales y los calificó de «burócratas y oligarcas».

La movilización comenzó pasadas las 10, en el marco del paro de 48 horas decretado por los dos gremios provinciales.

Arriba de un pequeño escenario y ya pasado el mediodía, la secretaria general del gremio docente Unter, Sandrar Schieroni y el secretario adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, comenzaron a cerrar el acto con duras críticas al gobierno provincial y su intento por descontar los días de paro a los trabajadores.

«Rescatamos desde Unter este trabajo de las organizaciones gremiales de la provincia. Es lo más importante y juntos, los trabajadores y trabajadoras de ATE, Sitrajur y la CTA Autónoma y de los Trabajadores. Esta unidad muestra que la dirigente están a la altura de las circunstancias y hemos sabido interpretar lo que las bases nos están diciendo. No quieren la propuesta salarial y quieren un paro«, dijo la dirigente.

También apuntó al ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, tras las «amenazas» que lanzó para descontar los días de paro. Schieroni recordó que fueron los docentes quienes durante la pandemia aportaron sus computadoras y sus conexiones para sostener el sistema educativo por lo que cuestionó cualquier intención de reducir los salarios.

«No vamos a permitir que nos vengan a presionar y a extorsionar«, dijo la docente.

Aguiar contra «los burócratas»

Rodolfo Aguiar (ATE) también apuntó a los funcionarios rionegrinos y los calificó de «burócratas y oligarcas que llegan al Estado para servirse de los beneficios.

«Somos clases distintas no nos confundimos ni antes ni ahora. Nosotros somos clase trabajadora que llega al Estado para garantizar funcionamiento y derechos. Ellos son burócratas y oligarcas, que llegan al Estado para servirse en beneficio propio pero la historia mostró que cada vez que irrumpe el pueblo se cae la oligarquía porque no vamos a permitir que sean nuestros salarios los que se bajen», dijo Aguiar.

El dirigente aclaró que la sociedad se priva de los servicios esenciales por la «incompetencia e irresponsabilidad del gobierno de la provincia para abordar el conflicto».

«Hubo amenazas y un intento de extorsión. La amenaza; el descuento por los días de paro y la extorsión por la idea de no liquidar el aumento si no hay acuerdo. Acá está la respuesta, 98% de acatamiento para decir que no le tenemos miedo y vamos a pelear para defender nuestros derechos», aseguró.

El dirigente dijo que los «nuevos funcionarios» tienen que reconocer la historia y se jactó de seguir al frente del gremio a pesar de tener 55 causas judiciales; 33 en la justicia ordinaria y 22 en el fuero federal, y además de ello tres detenciones. «Ya fue utilizado el Estado para disciplinar, para perseguir, para amedrentar con una Justicia que tiene dueño y que se pone a los jueces en favor de los poderosos y de los ricos», sostuvo Aguiar que estuvo acompañado por otros referentes del gremio Sitrajur y de ATE Río Negro.

También se expresó sobre el «no pago de la deuda al FMI» y la actualización de los salarios estatales frente a los fuertes índices de inflación.