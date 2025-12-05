Diez minutos antes de una movilización en Bariloche, el Ipross anunció el convenio con dos centros de salud

En los últimos cuatro días, 30 mil afiliados del Ipross en Bariloche y la región no pudieron atenderse en el Hospital Privado Regional (HPR) ni en el Instituto Médico Integral (IMI) porque cortaron las prestaciones. Por eso, los sindicatos Unter, ATE y Soyem acordaron una movilización para la mañana de este viernes en la sede de la obra social, pero diez minutos antes de la concentración, las autoridades enviaron un mail anunciando que ya estaba firmado el nuevo convenio con esos centros de salud.

“Nos dijeron que está restablecido pero lo cierto es que queremos que nos den el convenio por escrito porque se viene un fin de semana largo y no queremos encontrarnos con ninguna sorpresa. Además, queremos que nos informen cómo será la devolución de lo que gastaron los afiliados por el corte de las prestaciones”, indicó Marcela Cano, secretaria de Jubilados y Retirados de la Unter Bariloche.

Poco antes del mediodía de esta viernes, el Ipross difundió un comunicado en el que anunció el restablecimiento de la cobertura en el HPR e IMI de Bariloche. “Luego de intensas y sostenidas negociaciones y gestiones, se ha logrado restablecer la atención, lo que permite la reanudación inmediata de la totalidad de las prestaciones médicas que habían sido interrumpidas«, plantearon. Por último, agradecieron «la comprensión y paciencia durante este proceso».

El último martes, una mujer en trabajo de parto intentó ingresar a un centro de salud y en un principio, le denegaban el acceso diciéndole que las prestaciones con Ipross estaban cortadas. “Le dijeron que podían parir en el hospital Ramón Carrillo. Nos acuartelamos y finalmente, la atendieron. De hecho, nació Polo”, contó una de las referentes de Unter Bariloche. “En un comunicado del Ipross -acotó otra integrante del gremio-, decían que para cualquier eventualidad podíamos concurrir al hospital. Claro, siempre es así. Pero tenemos obra social y lo cierto es que el hospital tampoco tiene personal ni recursos”.

Durante cuatro días, se cortaron las prestaciones. Foto: Marcelo Martínez

Recalcaron que más allá de las urgencias que se suscitaron en estos días, muchos afiliados tenían estudios y turnos pautados y operaciones programadas. No solo de Bariloche ya que en la ciudad cordillerana se atienden afiliados de El Bolsón y la Línea Sur. “Esta situación genera mucha incertidumbre. Hablamos de nuestra salud. Solo para atendernos en la guardia nos cobraban 20 mil. Ni hablar si se requerían ecografías, radiografías o el estudio que fuere”, cuestionaron.

Silvia Schroeder, secretaria adjunta de Unter, remarcó que los problemas con Ipross son históricos: “Nos pasan una lista de profesionales que supuestamente atienden por la obra social que no es real. O nos cobran un coseguro similar al valor de una consulta particular. Cuando nos preguntan qué obra social tenemos y respondemos Ipross, nos dan turnos para dentro de semanas o meses; si decimos otra obra social o particular, nos atienden en seguida”.

Cano recalcó que hasta ahora, solo tenían convenio con el HPR y el IMI: “Ahora, incluyeron al sanatorio San Carlos y se comprometieron a firmar con la Fundación Intecnus para lo referido a tratamientos oncológicos”.