Con paro de ATEN, el Gobierno retoma la paritaria estatal en Neuquén: los horarios este martes

El Gobierno retomó la negociación paritaria con los gremios estatales de Neuquén este martes. Se trata del cuarto encuentro entre las partes con el objetivo de definir y acordar un esquema salarial para el próximo año.

En la previa, se conoció la convocatoria a un paro provincial por parte del sindicato docente ATEN, que también se entrevistará con los funcionarios del Ejecutivo.

El gremio reunió a sus asambleas de toda la provincia durante la jornada de ayer, con dos mociones puestas a consideración del voto. La propuesta ganadora fue la de rechazar la última oferta del Ejecutivo y realizar medidas de fuerza de no ofrecerse un esquema salarial superador.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, la invitación fue para los cuatro gremios con los que viene conversando sobre los sueldos de 2026: ATE, ATEN, UPCN y UNAVP.

El objetivo, se indicó en un comunicado oficial, es avanzar con «convocatorias anticipadas», destinadas a «brindas previsibilidad política y económica», tanto para el Estado «como para los trabajadores».

La ronda de reuniones comenzó con ATE desde las 10. Le iba a seguir UPCN desde las 12, el gremio de los trabajadores viales a las 14 y ATEN a partir de las 16.

Paro docente en Neuquén en medio de la negociación paritaria

El sindicato docente, que será el último en entrevistarse con el Gobierno, anunció un paro provincial para esta tarde y llamó a participar de la medida a la expectativa del resultado de la negociación salarial.

Sus asambleas de ayer rechazaron de manera contundente la propuesta oficial, que consistía en la continuidad de los aumentos trimestrales por IPC, pero solo durante el primer semestre del año que viene.

La medida de fuerza, que regirá desde las 13, quedó firme luego de un plenario de secretarios generales realizado esta mañana, donde se reiteró la postura mayoritaria de las asambleas, se decidió mantener la mesa de negociación abierta y exigir la respuesta del Gobierno «a todos los puntos llevado por ATEN».