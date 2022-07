El sindicato gastronómico levantó la protesta en San Martín de los Andes

Después de mantener una carpa de protesta durante nueve días en pleno centro de San Martín de los Andes, los trabajadores gastronómicos llegaron a un acuerdo con la cámara de empresarios hoteleros para aplicar mejoras por zona fría en el salario y evaluar la adopción de un plus de temporada en el ámbito de la paritaria nacional.

El sindicato Uthgra había montado el pasado viernes 8 una carpa con carteles y altoparlantes en la plaza principal, y desde entonces realizó movilizaciones diarias en la puerta de varios hoteles. Exigió el aumento del plus de zona fría del 20 al 28% (para equipararlo con Bariloche y otras localidades de la región) y también el pago de un adicional de “productividad” del 25% en los salarios de julio, agosto, enero y febrero.

El secretario general de Uthgra Bariloche (con jurisdicción también en el sur neuquino), Nelson Rasini, informó que el acuerdo quedó cerrado ayer “pero todavía resta firmarlo”. Aun así, entendieron que el compromiso “es firme” y resolvieron levantar las medidas.

Rasini señaló que la protesta se había intensificado ayer con una “retención de servicio en el lugar de trabajo” que inició el personal del Rincón de los Andes. Los activistas convocados por Uthgra también tenían lista una nueva manifestación para “panfletear” en la ruta a la hora que los turistas bajan del cerro Chapelco.

Esas medidas habría precipitado una reunión de urgencia de la Asociación de Hoteles, cuya directiva mantuvo más tarde un contacto con el sindicato que permitió avanzar en los términos del acuerdo.

Según explicó Rasini, la patronal accedió a pagar un reconocimiento provisorio de 5.000 pesos con los sueldos de julio y agosto, que se consolidará con el aumento progresivo de la zona fría a razón de 2% extra por mes para llevarla del 20 al 28% antes de fin de año.

“Nos dijeron también que a nivel local no pueden pactar el plus de productividad, pero asumieron el compromiso de llevarlo a la paritaria nacional”, aseguró el sindicalista. En la Uthgra confían que esa instancia les será favorable porque se trataría simplemente de ampliar el radio geográfico del plus que ya rige en Bariloche y en La Angostura, donde el perfil turístico y el crecimiento de la actividad en las temporadas altas son similares a las de San Martín de los Andes.

Aun así, el gremio debió resignar su pretención inicial de que el plus se aplique ya este invierno en el salario de los trabajadores sanmartinenses.

Rasini dijo que sostener la carpa, con presencia permanente durante nueve días les demandó un gran esfuerzo y se quejó de que “el poder político estuvo ausente”, ya que la sede de la secretaría de Trabajo en San Martín “permanece cerrada” y no pudieron mantener contacto alguno con el intendente Carlos Saloniti ni con autoridades provinciales.

Solo los atendio en forma telefónica el ministro de Trabajo Ernesto Seguel, quien los dijo que “la vía administrativa la consideraba agotada y que fuéramos a la justicia”, aseguró el titular de Uthgra.

Señaló que la “gratificación” comprometida por el empresariado “es un paso muy importante” y brindará una mejora inmediata en los sueldos, si bien inferior a la buscada, y ahora apuntarán a lograr el plus de temporada en la paritaria nacional.

Rasini dijo que si no lograron antes un entendimiento fue “por el capricho de los empresarios”. Afirmó que algunos hoteleros a título individual les daban la razón, pero “la cámara los desautorizaba” y no podían firmar solos. Se quejó de que la entidad que la entidad que representa a la hotelería y la gastronomía de San Martín de los Andes “es federalista cuando le conviene y cuando no se escudan en el ámbito nacional”.