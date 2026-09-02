Elecciones en CTERA: la Lista Celeste Violeta ganó por casi el 80% de los votos  

La docencia argentina volvió a respaldar en las urnas a la Lista Celeste Violeta, que se impuso con contundencia en las elecciones nacionales de la CTERA y continuará al frente de la organización sindical durante los próximos cuatro años. La jornada electoral, realizada mediante el voto directo de afiliados y afiliadas de todo el país, ratificó la conducción con un respaldo cercano al 80% de los sufragios para la fórmula encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel.

Para Neuquén, el resultado electoral adquiere un impacto de relevancia estratégica al ampliar y consolidar la presencia de la provincia en la estructura nacional del gremio. La nómina ganadora llevó en sus listas a cuatro referentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN): Marcelo Guagliardo, Pablo Grisón, Emilse Bustos y Marisabel Granda, dirigentes con trayectoria en el plano sindical y en la defensa de la educación pública en la región.

Guagliardo, histórico dirigente de ATEN y exsecretario general del sindicato neuquino, asumirá una responsabilidad de peso en la Junta Ejecutiva de la entidad nacional. Su postulación se impulsó como un paso clave para dar mayor visibilidad a las demandas y realidades de las provincias patagónicas dentro de la agenda de la organización.

La victoria de la nómina Celeste Violeta se da en un contexto complejo para el sector educativo en todo el país. La agenda de la nueva conducción nacional estará marcada por el reclamo ante la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la exigencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la discusión en torno a una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional.

Con estos comicios, la representación neuquina llega a la conducción nacional con sus referentes integrados formalmente a las decisiones colectivas que enfrentará el espacio gremial en los próximos cuatro años.