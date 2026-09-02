Cuándo es la final de Gran Hermano 2026

La edición Gran Hermano Generación Dorada entró en su recta final y ya hay una fecha que aparece como la principal candidata para la última gala. Sin embargo, el día todavía no fue confirmado oficialmente por Telefe.

¿Cuándo sería la final de Gran Hermano 2026?

De acuerdo con la información difundida por Ángel de Brito, la final de Gran Hermano Generación Dorada sería el lunes 14 de septiembre de 2026.

La edición comenzó el 23 de febrero y actualmente atraviesa sus últimas semanas de competencia, con seis participantes todavía en carrera.

De todos modos, la fecha está sujeta a la programación definitiva de Telefe y podría modificarse si el canal decide extender la competencia.

El calendario que trascendió

Según los datos que circularon hasta el momento, el cronograma quedaría de la siguiente manera:

Lunes 14 de septiembre: posible gala final de Gran Hermano 2026.

posible gala final de Gran Hermano 2026. Martes 15 de septiembre: se habría mencionado la posibilidad de un programa especial con la ganadora.

se habría mencionado la posibilidad de un programa especial con la ganadora. Santiago del Moro: continuaría al frente de la conducción de la definición.

Anteriormente también había circulado como posibilidad el domingo 6 de septiembre, pero esa alternativa perdió fuerza frente a la fecha del 14.

Una final con protagonistas mujeres

La última etapa de Gran Hermano Generación Dorada tiene además una particularidad: la definición quedaría exclusivamente entre participantes mujeres, luego del recorrido de esta edición especial.

Como ocurre en esta instancia del reality, la ganadora será definida por el voto del público.

Por ahora, el lunes 14 de septiembre es la fecha que concentra las mayores expectativas para la final, aunque habrá que esperar la confirmación oficial de Telefe para saber cuándo terminará definitivamente Gran Hermano Generación Dorada.