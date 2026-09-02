Leila Gianni se desvinculó de La Libertad Avanza: “Está dejando a muchos argentinos afuera”

La concejala de La Matanza Leila Gianni comunicó este miércoles su renuncia a La Libertad Avanza (LLA) y formalizó su distanciamiento del gobierno del presidente Javier Milei. A través de un hilo de publicaciones en la red social X, la ex funcionaria nacional aseguró que tomó una decisión profundamente meditada para alejarse de un espacio en el que ya no puede reconocer los objetivos por los que decidió luchar.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza. Es una decisión profundamente meditada. No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”, expresó en la primera de sus publicaciones.

Las diferencias sobre el rumbo económico y la gestión

En su mensaje, Gianni buscó diferenciar sus críticas sobre la situación social y económica del programa de ordenamiento del Poder Ejecutivo. “Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, sostuvo la concejala. Si bien remarcó la necesidad de cambiar el rumbo macroeconómico y terminar con años de irresponsabilidad, aclaró que las variables económicas no pueden borrar la realidad de quienes trabajan y no llegan a fin de mes.

En esa misma línea, defendió su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires y cargó contra la conducción partidaria de LLA. “Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato”, afirmó. Además, cuestionó el uso de la estructura política como un “negocio personal” o como una herramienta para ocupar cargos sin dar respuestas a la sociedad.

Trayectoria dentro del espacio libertario

Gianni ingresó a la gestión nacional como subsecretaria de Asuntos Legales del ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello. Durante su paso por la función pública, cobró notoriedad por sus cruces con dirigentes sociales en el marco de las disputas por la entrega de alimentos y la fiscalización de los comedores.

En julio de 2025 encabezó la lista de candidatos a concejal de LLA en La Matanza. Sin embargo, al asumir su banca en diciembre, decidió romper con el bloque oficialista para conformar el monobloque “Alianza Libertad Republicana” junto a ediles del PRO, tras acusar a los armadores bonaerenses de dejarla sin respaldo territorial durante la campaña.