En medio del paro de hospitales, quieren saber a quién va a poner Rolando Figueroa en Salud de Neuquén

Los hospitales de Neuquén están de paro este martes y la protesta seguirá el miércoles con una marcha provincial de ATE. Pero no solo los estatales tienen reclamos, sino también los tercerizados y los profesionales, cuyas organizaciones también se encuentran con medidas de fuerza. En medio de exigencias propias al gobierno actual, todos exigen saber quién estará a cargo del Ministerio de Salud cuando asuma Rolando Figueroa.

En el caso de ATE, el reclamo es que se reanude la paritaria que, según el dirigente Carlos Quintriqueo, está congelada desde hace un mes. Detalló que deben avanzar en algunos puntos, como un incentivo para profesionales, sobre todo para favorecer el arraigo en el interior.

Además del paro de martes y miércoles, esta mañana los estatales de ATE de Neuquén capital se concentraron en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde funciona el Ministerio de Salud, para protestar.

Mañana, miércoles, harán una marcha provincial que partirá, a las 10, desde la sede del sindicato en Yrigoyen 554.

Previo a las protestas, Quintriqueo había remarcado, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, que «el gobernador electo debería realizar las designaciones antes de asumir, falta poco tiempo y todavía no sabemos quienes serán los ministros«.

Los profesionales agrupados en el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) también quieren saber quién quedará a cargo de la cartera.

«Exigimos a las autoridades del Frente Neuquinizate que definan quiénes van a ser los responsables del Ministerio de Salud a partir del 10 de diciembre y que esté en la agenda de la transición la definición sobre el sistema de salud», demandó Juan Ferrari, secretario general de la organización.

Siprosapune está de paro, nuevamente, por la carrera profesional, un proyecto de ley que tratan de impulsar desde hace años en la Legislatura, con una largo tándem de promesas incumplidas.

Los trabajadores tercerizados del Sindicato de la Actividad Privada (SIAP) también están de paro y se convocaron para marchar al CAM esta mañana. Sus reclamos también son repetidos: que el Ministerio accione sobre las empresas que contrató y que no pagan los plus o no garantizan la continuidad laboral de los empleados.

Así, cada sector desde su espacio, confluyó en protestas del sistema sanitario con pedidos que no solo no se resuelven, sino que se extienden en el tiempo. ¿Quedarán para la próxima gestión?