Luego de una asamblea, los hospitalarios definirán qué medidas tomarán en Roca

El personal de salud, que presta tareas en el hospital Francisco López Lima, realizará una asamblea en el marco del plan de lucha y movilización que lleva adelante la conducción del gremio Asspur. Además, siguen con la retención de servicios.

«El ofrecimiento del Ejecutivo del 30% no nos saca de la precarización salarial en la que nos encontramos», expresaron los trabajadores mediante un comunicado.

Pocos cambios ha generado el último acercamiento que tuvo el gobierno provincial con el sindicato ATE, donde se ofreció finalmente un 32% de suba salarial en el semestre, procurando una pronta aceptación gremial y un cese total de las medidas de fuerza.

«La salud pública no se sostiene sin recurso humano y el recurso humano no se sostiene sin salarios dignos. Nuestra solicitud es la recomposición salarial. No podemos trabajar por ingresos que no alcancen la canasta básica», explicó Blanca Pippo, médica auditora y referente de Asspur.

Pippo aclaró que no hay «expectativa» ni «calidad de vida» respecto a los sueldos que se están negociando en las paritarias y, también repudió cualquier tipo de acción por parte de otros gremios que intenten invisibilizar las medidas que tomen desde Asspur

En sintonía, Belén Carrillo -otra de las trabajadoras del hospital- dijo que los sueldos están por debajo de la línea de «pobreza». Lo que exigen desde este sindicato es un piso salarial que represente un mínimo de 140 mil pesos de ingreso.

«Hay mucho enojo y decepción en el hospital de Roca. Ya no creemos en el gobierno provincial. Estamos agotados física y psicológicamente«, describió Carrillo.

Otro de las polémicas que produjo la manifestación de ayer, fueron los enfrentamientos entre los manifestantes de Asspur y ATE en Viedma. Esta situación generó un fuerte repudio por parte de los trabajadores de salud de Roca.

«La situación de ayer fue un horror. Pensábamos que los palos iban a venir por parte el gobierno y al final, fue el gremio ATE quien nos esperó con palos y no nos dejaron acercarnos al Ministerio de Economía», se lamentó Carrillo.