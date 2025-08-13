La conducción de ATEN apuntó contra el paro que convocó una seccional en Neuquén: «Superó el límite»

"Hacemos responsables a quienes la impulsan (paro) por sus eventuales consecuencias", advirtieron desde la conducción provincial. Foto: archivo.

Este miércoles, ATEN Capital anunció un paro y movilización para el jueves 21 de agosto en Neuquén por el «acuerdo salarial». Desde la seccional advirtieron que las medidas de fuerza se mantendrán en caso de un llamado a paritarias o de asamblea en toda la provincia por parte de ATEN. La respuesta de la conducción provincial fue un comunicado con fuertes críticas al espacio que lidera Angélica Lagunas: «Superó el límite de la tolerancia democrática».

La huelga fue definida en una asamblea este miércoles por la mañana en el gimnasio de la escuela N°2 y participaron, según contaron desde el Frente Multicolor, más de 1.500 asistentes.

«Si el acuerdo no es con la base docente, el conflicto va a existir«, aseguró la secretaria general de la entidad sindical en Neuquén capital, Angélica Lagunas, en diálogo con Diario RÍO NEGRO esta tarde.

Lagunas propuso, como forma de recomposición, que se derogue la ley de presentismo y que ese plus «pase al salario básico» de todos los trabajadores. También pidió un aumento 10% sobre el ingreso base y, a partir de ahí, «empezar a discutir aumentos mensuales por IPC».

La dirigente justificó la acción en la «falta de asambleas» por parte de la conducción provincial que responde al secretario general Marcelo Guagliardo y pidió una nueva convocatoria del Gobierno para discutir los salarios del sector.

Fuerte comunicado de ATEN por la asamblea y paro de la seccional de Neuquén capital

En un comunicado titulado «La conducción de la Seccional Capital superó el límite de la tolerancia democrática», la comisión provincial directiva encabezada por Fanny Manzilla apuntó contra el paro que convocó ATEN Capital.

En primer lugar, cuestionaron la supuesta asamblea: «La conducción Multicolor de la seccional Capital convocó a una Jornada Unificada, luego la transformó en una reunión de agrupación de no más de 600 personas, entregó constancias truchas e hizo votar».

En este sentido, sostuvieron que la medida de fuerza fue definida en una especie de simulacro: «Un pliego que es la reiteración de su plataforma política sindical derrotada en las elecciones del 29 de mayo».

Asimismo, acotaron que esta iniciativa implica «desconocer» lo que se aprobó en asambleas provinciales hace 10 y afirmaron que se trata de una acción «sectaria» y «antidemocrática» que busca provocar «una ruptura en ATEN».

En el comunicado informaron que denunciaron a los integrantes de la comisión directiva de ATEN Capital por «actos contrarios al interés general de los trabajadores» y anticiparon que el paro será «desconocido» por la organización: «Hacemos responsables a quienes la impulsan por sus eventuales consecuencias».

Además de la conducción provincial, el texto lleva las firmas de otras 17 seccionales que son: Aluminé/Villa Pehuenia, Andacollo/Dpto Minas, Añelo, Chos Malal /Zona Norte, Cutral Co/Plaza Huincul, Centenario/Vista Alegre, El Chocón, El Huecú/El Cholar, Las Coloradas, Las Lajas/Bajada del Agrio, Loncopué/Caviahue, Junín de los Andes, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces, San Martin de los Andes, Villa la Angostura/Villa Traful y Zapala/Mariano Moreno.