Malestar docente en Neuquén: cuándo será el paro y qué reclama una seccional de ATEN

ATEN Capital anunció un paro en Neuquén para la próxima semana. La seccional del gremio docente votó una medida de fuerza con marcha incluida por el acuerdo salarial que rige para estatales en la provincia.

El paro docente, que por ahora no tiene aval de la conducción provincial de ATEN, fue convocado para el próximo jueves 21 de agosto.

La huelga fue definida en una asamblea este miércoles por la mañana en el gimnasio de la escuela N°2 y participaron, según contaron desde la seccional, más de 1.500 asistentes.

Además, anunciaron una movilización que partirá desde el monumento a San Martín, luego pasará por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y culminará en la Casa de Gobierno.

ATEN Capital rechazó el acuerdo salarial en Neuquén

«Si el acuerdo no es con la base docente, el conflicto va a existir«, aseguró la secretaria general de la entidad sindical en Neuquén capital, Angélica Lagunas, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En este sentido, dijo que el actual esquema de aumentos trimestrales, cuya última actualización fue de 6,56% en julio, no tiene en cuenta incrementos sensibles para los sueldos docentes, como los servicios y alquileres, haciendo que los ingresos «queden muy por detrás» de la inflación.

Asimismo, propuso como forma de recomposición que se derogue la ley de presentismo que desde el año pasado rige en la provincia para que ese plus «pase al salario básico» de todos los trabajadores.

También pidió un aumento 10% sobre el ingreso base y a partir de ahí, «empezar a discutir aumentos mensuales por IPC».

La dirigente dijo que las medidas anunciadas para la semana próxima sólo se modificarán si existe un llamado a paritarias del Gobierno neuquino o de la conducción provincial de ATEN para realizar asambleas.