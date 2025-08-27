Levantaron el paro los controladores aéreos y habrá vuelos el jueves: qué pasará el sábado

Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves luego de haber sido convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo este miércoles 27 de agosto. Por el paro hubo vuelos afectados.

Según lo decidido por el Plenario de Delegados, la protesta de esta semana quedó postergada, aunque se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30 (de 13 a 16 y de 19 a 22), con la posibilidad de extenderlas durante septiembre en caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones.

De esta manera, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales.

Un conflicto que escaló: paro y vuelos afectados

Las medidas de fuerza llegan después de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria durante las vacaciones de invierno, en un intento de desactivar la protesta. Sin embargo, la prórroga de las negociaciones no dio resultados y la disputa gremial se endureció.

Mientras el Gobierno insiste en sostener la pauta oficial de incrementos moderados, desde ATEPSA advierten que no levantarán las medidas hasta recibir una “propuesta salarial seria y sostenible”.

