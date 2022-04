Mañana habrá movilizaciones de Unter en Cipolletti y Cinco Saltos

Luego del congreso el gremio docente Unter, rechazó la última oferta de mejora salarial que hizo el gobierno provincial y votó ir al paro. El viernes definió que la medida de fuerza serán dos paros de 48 horas, el 26 y 27 de abril y la segunda el 4 y 5 de mayo. Como en el resto de las localidades habrá movilizaciones en Cipolletti.

El martes 26 Unter cumplirá el primer día del paro de 48 horas. En Cipolletti habrá una marcha. La secretaria del gremio docente en Cipolletti, Mariana Rucci dijo que «mañana nos reunimos en plaza San Martín para movilizarnos hacia el Ipross reclamando por las falencias de la obra social».

El miércoles realizarán acciones frente a Rentas, ya que aseguran que «en el ente recaudador de la provincia hay dinero, pero no hay voluntad de destinar dinero para salud y educación«.

En Cinco Saltos el gremio se reunirá en el Consejo de Educación a las 10 de la mañana y desde allí marcharan hacia la rotonda de Ruta 151 a realizar una volanteada explicándole a la gente cuál es el reclamo.

El referente de Unter Cinco Saltos, Carlo Servini dijo que «la idea no es cortar sino ralentizar el paso informando a la comunidad cuales son las demandas. También vamos a realizar una intervención en Ipross manifestando nuestros reclamos a la obra social».

ATE también se movilizará

Mañana el gremio inicia con un plan de lucha y protestas en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a partir de las 9 de la mañana. Las medidas de fuerza se realizarán simultáneamente en los establecimientos de cada organismo en diferentes ciudades.

El secretario general, Jorge Nuñez, explicó que realizarán una volanteada acompañando a los trabajadores del Senaf.

«Estaremos reclamando por la falta de recurso humano. En las instituciones faltan psicólogos, choferes, personal administrativo, además de que no se cumple la recategorización de los trabajadores. Otro de los reclamos es que no se ha pagado el plus de pandemia a todos los trabajadores, en otras localidades les han pagado a todos, acá en Cipolletti debería ser igual».

Las actividades se suman a una jornada de lucha en donde los diferentes gremios se manifiestan para que sus pedidos se cumplan.