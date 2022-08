Masiva marcha de la Unter y el Gobierno prepara la paritaria para la semana próxima

UnTER ratificó ayer su protesta con una multitudinaria marcha provincial en Viedma mientras que hoy finalizará su segundo paro de 48 horas, convocados por el último Congreso, que deliberó en Valcheta.

Concluido este plan de lucha, la atención se dirigirá al gobierno provincial y el eventual llamado a paritaria. Esa convocatoria ya está en evaluación en los despachos oficiales, previéndose volver a la negociación avanzada la semana próxima.

El gremio docente estima reunir al Congreso para jueves o viernes próximo, “con o sin propuesta”, adelantó la secretaria general Sandra Schieroni.

La porfía inmediata estará en los plazos, sostenida por las necesidades y las expectativas de las partes.

UnTER apura volver a paritaria para lograr que los haberes de agosto contemplen algún aumento para los docentes. La gobernadora Arabela Carreras adelantó que esas liquidaciones no tendrán subas porque no hubo aceptación por parte del gremio.

En la reunión del martes en Economía, la delegación docente planteó al ministro Luis Vaisberg que se liquide -por lo menos- la suba del 4% ya que es la corrección de la pauta del primer semestre. El funcionario se ajustó a la negativa gubernamental.

Así, la paritaria se cumplirá avanzada la semana próxima, es decir, cuando Educación ya tenga finalizado los recibos de agosto, sin incremento para los docentes. El resto de los estatales del Ejecutivo tendrán subas del 12% en sus próximos sueldos.

La administración de Carreras pretende volver a la paritaria docente y renegociar el 22% propuesto con aquel hecho consumado.

En el cierre de la marcha, frente a Casa de Gobierno, Schieroni transmitió al gobierno provincial que “la amenaza no es el camino” y entendió que la liquidación, sin subas, es una medida “extorsiva y disciplinaria”.

En la marcha provincial de ayer en Viedma, la Unter tuvo el acompañamiento de ATE y la CTA, a partir que esas organizaciones participaban de las acciones por reclamos nacionales.

En su mensaje, Schieroni resaltó que “salir a las calles para reclamar no es delito” y respondía a los funcionarios que “no somos caprichosos. Si, nos encaprichamos porque queremos vivir con dignidad”.

El secretario general de ATE y electo secretario de la CTA Autónoma, Rodrigo Vicente fue uno de los oradores del acto docente. Su gremio aceptó la propuesta salarial y a eso se refirió cuando dijo que “el gobierno tiene que saber que más allá que cada sindicato acepte o rechace”, “la unidad trabajadora es lo que se ve en la calle y ahí vamos a estar todos juntos”.

También habló el dirigente docente y titular de la CTA, Jorge Molina, que resaltó que “los docentes somos trabajadores; tenemos conciencia de clase y nunca vamos a renunciar a defender nuestros derechos».

Una crítica a Juntos por el Cambio, con antecedentes de disputas

En el discurso de cierre, la secretaria general de la Unter, Sandra Schieroni dedicó fuertes críticas al legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín.

Hay un contexto en ese duro cuestionamiento a un actor de la oposición.

“No somos vagos, no somos delincuentes”, lanzó Schieroni, aclarando que el mensaje era para Martín.

“Somos trabajadores, que pertenecemos a la clase popular, que tanto desprecian desde la derecha. Estamos en la calle. No ganamos lo que gana él y no va nunca a la Legislatura”, lanzó la dirigente en el palco montado frente a Casa de Gobierno.

Foto: Marcelo Ochoa

El legislador es un permanente crítico de la metodología de la UnTER. Ayer mismo hizo pública una nota enviada a Schieroni, después que una delegación gremial dejará en su despacho el petitorio de sus reclamos, que entregaron en la Legislatura.

Entre ironías y críticas, Martín en su respuesta resalta que “es inadmisible la metodología elegida” y la define de “intransigente y extorsiva”. Alude que busquen otra forma para el reclamo al recordar que ya se perdieron medio mes de clases.

Expresó su sorpresa que el destinatario de los reclamos sea exclusivamente el gobierno provincial y “no le estén exigiendo al gobierno nacional. Tal vez, lo estén omitiendo por una cuestión de afinidad ideológica”, manifestó