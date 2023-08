Medidas de Sergio Massa: CTA quiere suma fija de $75 mil y Camioneros, aumento del 140%

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), al mando del diputado del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, reclamó ayer «una suma fija urgente de 75 mil pesos, medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares y para detener la escalada inflacionaria de los formadores de precios». Además, la Federación Nacional de Camioneros se reunió ayer con el sector empresarial con el objetivo de reabrir la paritaria teniendo en cuenta la escalada de precios. Todo ocurrió antes que Sergio Massa adelantara que hoy realizaría anuncios y que trabajaban en una suma fija.

Suma fija de $75 mil y adelanto de las subas del salario mínimo, reclamos de la CTA

Un comunicado de la CTA firmado por Yasky y el secretario de Comunicación, Enrique Rositto, aseveró que el resultado de las PASO obliga a entender que «una parte importante del voto del domingo último expresó un hartazgo y un profundo malestar ante una difícil situación en la vida cotidiana de las mayorías populares».

La entidad rechazó «los condicionamientos del FMI y las conductas antisociales de los especuladores»; exigió «un aumento uniforme por suma fija no inferior a los 75 mil pesos para todos los asalariados públicos y privados del país» y «un nuevo incremento para los jubilados y pensionados«.

«Hay que adelantar los aumentos del Consejo del Salario Mínimo, lo que tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir los valores para el último trimestre. El Gobierno debe adoptar exhaustivas medidas para reducir el margen de abusos empresarios y hacerles retrotraer los precios. Aún hay tiempo para que en octubre el resultado le permita al pueblo tener la esperanza de vivir mejor», señalaron.

«La promesa de vivir mejor a partir de la recuperación de los ingresos de los asalariados registrados y no registrados, destruidos por el gobierno de Mauricio Macri, no pudo cumplirse en cuatro años de gestión del FdT. Hubo crecimiento económico y generación de empleo, pero no distribución efectiva de la riqueza. No se recuperó el brutal retraso salarial de aquella gestión de ricos para ricos», puntualizó la CTA.

Enfatizó que esa realidad fue aprovechada por quienes presentan de manera ilusoria como nuevas «las mismas recetas económicas fracasadas y aplicadas por Domingo Cavallo o José Martínez de Hoz», y afirmó entender «el hartazgo y la bronca de quienes fueron con su voto hacia Javier Milei«, pero sostuvo que «procura capitalizar el descontento con cantos de sirena y soluciones mágicas».

«Milei se declaró admirador de Macri y Carlos Menem. Quien denuncia a la casta es financiado por lo peor de la casta dominante, es decir, grupos empresarios como Eurnekian y los fondos buitre. El movimiento sindical debe buscar el voto de quienes el domingo no fueron a sufragar y de aquellos que integrando el campo popular pusieron en la urna la boleta de quien llevará a todos a un callejón sin salida», sostuvo la CTA.

Yasky y Rossito reclamaron medidas que muestren «la voluntad de recomponer el poder adquisitivo para revertir la decisión que adoptaron quienes no concurrieron a votar o de quienes optaron por sufragar por la oposición».

«Los aumentos de precios permitieron a los empresarios incrementar sus márgenes de ganancia», pero «los salarios de los trabajadores quedaron por debajo», enfatizó la CTA.

Camioneros quieren un aumento del 140%

Camioneros reclamaron un aumento salarial del 140%. En la nota formal dirigida a los empresarios (previa a la reunión en Trabajo) en la que reclamaron adelantar la paritaria de la actividad, la conducción sindical liderada por los Moyano justificó el planteo en la evidencia de una «inflación desenfrenada» que, advirtieron, «ha erosionado gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, afectando su bienestar y el de sus familias».​

A la salida de la reunión en el Ministerio de Trabajo, el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, dijo que en la reunión con representantes del sector empresarial -Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)-, la Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC)- se abordó la «preocupante situación que enfrentan los trabajadores».

«El salario ha experimentado una notable disminución en relación al costo de vida actual«, explicó.

Durante el encuentro, se planteó la necesidad de adelantar la discusión de la paritaria, buscando acortar los plazos y comenzar a negociar de inmediato.

Si bien se han expuesto diversas necesidades y se ha evaluado la situación, no se ha establecido un número definitivo debido a la incertidumbre económica.

La fluctuación del dólar y de los precios hacen necesario volver a reunirse para definir los detalles.

«Se ha hecho hincapié en las necesidades de actividades logísticas, servicios postales y mudanzas, entre otras, que se encuentran en una situación más precaria. Asimismo, se ha planteado la importancia de revisar y modificar ciertos aspectos del convenio para mejorar las condiciones de trabajo en áreas especialmente afectadas. Siempre con el objetivo de defender los derechos y la dignidad de los trabajadores», explicaron.

De la reunión participó el secretario Adjunto de camioneros, Pablo Moyano, miembro de la Federación de Camioneros.

El acuerdo vigente incluyó un aumento salarial escalonado por año de 107% y el pago de un bono extra de $100.000 que se abonó en cuotas desde marzo a junio del 2023.

La vigencia del acuerdo se estableció hasta octubre de 2023 -Camioneros busca anticipar y reabrir-, pero quedó asentado también que habrá una instancia de revisión.

El acuerdo establece que el aumento para los choferes de camiones se concretará de la siguiente forma: 27% en noviembre, 27% febrero, 27% en mayo y 26% en agosto de 2023.

El bono de $ 100.000 también se pagó en cuatro cuotas a partir de marzo de 2023. Los aumentos se aplicarán sobre los salarios vigentes a octubre de 2022.

Agencias Télam y Noticias Argentinas