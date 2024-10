Nuevo desafío de los docentes al gobierno: la Unter paró en Bariloche con alto acatamiento

Los trabajadores docentes iniciaron hoy en Bariloche y en El Bolsón un plan de paros regionales en rechazo a la ley que declaró a la Educación como servicio esencial, a lo que sumaron otras consignas contra el nuevo régimen de control aplicado a las licencias médicas y el repudio a la represión policial que sufrieron en Viedma la semana pasada.

La secretaria general de Unter Bariloche, Adriana Lizaso, acusó al gobierno rionegrino de “adherir en todo a las políticas del gobierno nacional” y su propósito es “ir por la educación pública”.

Lizaso dijo que el gobernador Alberto Weretlineck está embarcado “en una campaña descomunal de persecución contra los docentes” y le propuso que si su meta es cumplir con el déficit cero “que realice el ajuste con las empresas y las multinacionales”.

Según la dirigente, el relevamiento que realizaron esta mañana en las escuelas de Bariloche les dio un promedio de adhesión al paro “cercano al 80%”, a pesar del anuncio de descuentos, que ya fueron aplicados por las medidas de septiembre y a algunos maestros les significó un recorte de hasta 150 mil pesos. Dijo que de El Bolsón no tenía todavía datos certeros.

Continuidad de las medidas

La Unter cumplirá mañana otro paro similar en Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel y tiene decidido continuar la semana próxima en otras localidades. Pero todavía no hay un cronograma.

La protesta docente se inició hoy en la zona Andina y continuará mañana en el Alto Valle Oeste. (Alfredo Leiva)

El gremio no convocó a una movilización masiva y solo un grupo de dirigentes se concentró hoy en la delegación Zona Andina de Educación, y mantuvo en la vereda un diálogo público con el delegado, Santiago Velázquez, sobre el estado edilicio de algunas escuelas y sobre los insumos para comedores.

Lizaso dijo que los problemas de infraestructura son un tema central para la Unter. Agregó que la palabra “esencial” que identifica a la nueva ley no les parece la más significativa, porque “con la esencialidad no hay nadie en desacuerdo”. En cambio sí manifestó el abierto rechazo con la palabra “servicio”, porque significa que la educación “se puede comprar o vender”.

Insistió en que la educación pública “es un derecho desde el año de vida” y que “ese fue el mensaje que dio el pueblo en la marcha de ayer”, donde las motivaciones -a su juicio- excedieron la reivindicación por el presupuesto universitario.

Confrontación abierta

La dirigente dijo que el recorte de licencias gremiales aplicado por Weretilneck va en contra de la ley y convenios vigentes, y también “son un intento por quebrar la organización sindical”. Se preguntó “qué sería de la educación si el sindicato docente no existe más, si los trabajadores son privados de manifestarse y denunciar”.

Señaló que los docentes y el personal auxiliar “ponen el cuerpo y la voz para mantener las escuelas abiertas”, que en muchos casos “no tienen las condiciones edilicias mínimas”. Puso como las situaciones que atraviesan la ESRN 33 y 44 y la escuela primaria 295, con graves problemas en los techos y una obra prometida que no se ejecutó.

Lizaso también disparó críticas contra la tercerización del control del licencias médicas, que quedó a cargo de una empresa cuyos costos no fueron revelados. “Detrás de esto hay un negoción, no me quedan dudas -afirmó-. Con esto el gobierno apunta contra otro derecho básico, como es la salud”.

Según sostuvo, son continuos los rechazos y recortes de licencias que presentan los docentes. Este medio le preguntó si el resto de los estatales rionerginos están sometidos al mismo régimen y si es así por qué no hay acciones coordinadas con otros sindicatos. Lizaso confirmó que el control de la empresa es para todos y admitió que la confluencia intersindical es una tarea a profundizar.