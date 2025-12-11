Paro de ATEN este jueves: Guagliardo volvió a pedir un IPC extendido y habló de las clases en 2026

ATEN realizó una movilización por el centro de Neuquén capital este jueves en el contexto del paro provincial que anunció a principios de semana.

Si bien la medida fue planteada contra la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei y otras modificaciones en el ámbito educativo, la cuestión paritaria se ubicó como uno de los puntos centrales de la actividad, en reclamo de una nueva convocatoria del Ejecutivo para discutir los salarios docentes del próximo año.

Paro de ATEN este jueves: todavía «hay tiempo» para negociar

Marcelo Guagliardo, el secretario general del gremio hasta el próximo sábado, cuando dejará el puesto luego de más de 10 años en el mismo, indicó que el Gobierno todavía «tiene tiempo» de llamar ATEN y rever la última propuesta.

El ofrecimiento, que fue rechazado por las asambleas docentes, consiste en la continuidad de las actualizaciones por IPC durante el primer semestre del año que viene, junto a un pago extraordinario de $350.000 a cobrarse en la segunda quincena de enero.

Para el sindicato, esta propuesta resulta insuficiente. Guagliardo analizó que «lo que está faltando, especialmente, es la continuidad del IPC anual». «Creemos que si lo están planteando por un semestre, pueden hacerlo para el año completo».

«Todavía no recibimos ninguna convocatoria formal, pero sería importante que llegara antes de finalizar este ciclo lectivo», agregó en contacto con Diario RÍO NEGRO el referente gremial, quien precisó que los maestros y maestras de la provincia asistirán a las aulas hasta el 19 de diciembre.

Guagliardo cuestionó el acuerdo semestral, ya que, a su criterio, «no resuelve el problema«. «Siempre hemos discutido y pedido un IPC anualizado, porque nos da perspectiva para el ciclo lectivo y no nos genera incertidumbre».

Consultado por el próximo periodo escolar, que empezará en febrero, dijo que de no haber una nueva propuesta, el inicio de clases en 2026 podría verse afectado por medidas de fuerza. «Eso es lo que no queremos; todavía hay tiempo», insistió.

La movilización comenzó cerca de las 12. Foto: Florencia Salto.

El referente de ATEN también se refirió a los descuentos que, de acuerdo a lo que denunció el gremio, se aplicaron sobre algunos docentes luego del paro de la semana pasada. Dijo que, aunque existieron correcciones «en algunas escuelas», en otras «no pasó» todavía.

A dos días de dejar el cargo, el secretario general destacó su etapa al frente de la conducción provincial del gremio, señalando que le tocó enfrentar «momentos de mucha tensión» y lograr «varios hitos».

La marcha de esta mañana comenzó en el monumento a San Martín, tomó la avenida Argentina hacia el bajo y llegó hasta las inmediaciones de la ex Ruta 22. De nuevo por la avenida, la columna arribó a la calle Roca y continuó en dirección a la Casa de Gobierno, donde culminó.

Voces críticas dentro de ATEN

Entre los sectores que participaron, estuvo ATEN Capital. La secretaria general de la seccional, Angélica Lagunas, explicó a este diario que el reclamo docente tiene dos aristas. Por un lado, el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional. Y por el otro, exponer el rechazo a la oferta que acercó el Gobierno provincial que, afirmó, desconoce lo que habían resuelto las asambleas del 1 de diciembre.

De acuerdo a la dirigente docente, que también dejará su rol en el gremio esta semana, la moción que más votos recibió proponía un aumento del salario básico, la derogación del presentismo y un IPC mensual, necesario para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.