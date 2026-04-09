Paritaria docente en Río Negro: el Gobierno defendió su oferta y la Unter denunció «salarios de pobreza»

El Gobierno de Río Negro mantuvo este miércoles un nuevo encuentro paritario con el gremio docente Unter, en la Secretaría de Trabajo, donde volvió a discutirse la cuestión salarial y las condiciones del sector, en medio de críticas del sindicato, que denunció «salarios de pobreza». Desde el Ejecutivo, en tanto, defendieron los aumentos y cuestionaron el anuncio de paro.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos remarcaron que la Provincia sostiene la «voluntad de diálogo» a través de estos espacios, aunque cuestionaron la postura del sindicato por haber anunciado previamente medidas de fuerza para el jueves 16 y viernes 17 de abril.

Según señalaron, este tipo de definiciones no son propias de una negociación paritaria y resultan «excesivas», especialmente en un contexto en el que —de acuerdo a la mirada oficial— los incrementos otorgados permiten que el salario docente supere la inflación acumulada.

Qué planteó el Gobierno de Río Negro

Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial ratificó el pago de la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de 125.000 pesos por agente, que se abonará el próximo 20 de abril. Además, indicó que las grillas salariales serán entregadas una vez que se publique el IPC de Viedma y Nación, dato que servirá de base para definir el segundo incremento del mes de abril.

Ese aumento se calculará tomando el promedio del IPC de febrero y marzo de 2026, y será abonado con los haberes de mayo. Luego de esa instancia, se prevé una nueva evaluación conjunta con el Ministerio de Economía para analizar el contexto económico y financiero y dar continuidad a la negociación.

En ese contexto, desde el Gobierno insistieron en la necesidad de sostener criterios de «responsabilidad y previsibilidad» en el manejo de los recursos provinciales.

«Paritaria sin propuesta»: la respuesta de la Unter

Desde el gremio docente cuestionaron con dureza el desarrollo del encuentro y aseguraron que no hubo una propuesta salarial concreta por parte del Gobierno.

En un comunicado difundido tras la reunión, señalaron que el Ejecutivo «evitó discutir salario» y criticaron que se haya calificado como «extorsión» el mandato definido en asambleas y el Congreso del sindicato. También remarcaron que, si bien se confirmó el pago de un bono y la futura presentación de grillas salariales, se negaron a discutir una «recomposición real y a responder los reclamos de condiciones edilicias, cargos y derechos laborales».

«La verdadera extorsión es otra: salarios de pobreza y escuelas abandonadas», expresaron desde la Unter, al tiempo que ratificaron las medidas de fuerza.

«Sin propuesta, hay paro. La escuela pública se defiende luchando«, concluyó el comunicado difundido este martes.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes la secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales Romina Procoppo y Fabio Sosa; y la secretaria de Administración, Mónica Temprano.

En representación del gremio participaron la secretaria general Laura Ortiz, el secretario adjunto Félix Mauricio Ovadilla y la secretaria gremial Gabriela Aguilar, entre otros dirigentes.