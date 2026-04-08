La Unter irá a la paritaria con un pliego de demandas y definió dos días de paro si no tiene respuesta

El Congreso de la Unter se desarrolló este martes en Bariloche, con la presencia de representantes de las 18 seccionales. (Foto Alfredo Leiva)

El Congreso del sindicato docente, Unter, resolvió este martes en Bariloche que concurrirá este jueves a la nueva mesa paritaria convocada por el Gobierno de Río Negro, pero con una serie de demandas. También, definió que si no hay respuesta a los planteos del gremio habrá dos días de paro.

La principal demanda es la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a 1.400.000 pesos. Exigen una recomposición real del salario. «Basta de sumas en negro, todo remunerativo y bonificable», fue lo que exigió el Congreso.

También, piden una actualización del valor de la nafta sin topes y para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por los paros. El pliego de demandas que la conducción de la Unter pondrá sobre la mesa paritaria incluye además la apertura urgente de mesas por nivel y modalidad.

El Congreso resolvió decir no al “botón” inconstitucional, a la Resolución 439/26 y a las reformas educativas inconsultas. «Y el conjunto de la docencia rionegrina sigue diciendo que, ¡si no hay respuestas, profundizamos el plan de lucha!», advirtió el Congreso.

También definieron que en el caso de que el Gobierno no dé respuestas a las demandas, habrá paro para los días jueves y viernes (16 y 17 de abril), con cortes en toda la provincia. «¡No vamos a aceptar salarios a la baja ni políticas de ajuste sobre la docencia! ¡La docencia no se ajusta, se organiza y lucha! ¡El único responsable sigue siendo el Gobierno Provincial!», expresó el Congreso, según informaron desde la Unter.

Dos posturas en debate

El Congreso extraordinario, que se hizo en Bariloche, finalizó en los primeros minutos de esta madrugada de miércoles tras la votación del pliego de demandas que presentarán en la paritaria.

La reunión paritaria, con los representantes del Gobierno provincial, se hará en la Secretaría de Trabajo de la calle Rivadavia al 55 de Viedma, según lo indica la convocatoria oficial que la conducción de la Unter recibió en la previa del Congreso extraordinario.

El eje principal del encuentro giró en torno a cómo se llega a la paritaria en la capital provincial. Las fuentes explicaron que durante el encuentro hubo dos posturas principales en el centro del debate.

Un grupo de seccionales, que no están alineadas con la conducción del sindicato, planteaba pasar a un cuarto intermedio a la espera de la paritaria. Mientras que el oficialismo impulsaba fijar ya los dos paros suspendidos supeditados a la paritaria. Fue la moción que ganó.

Las fuentes comentaron que el Gobierno provincial les deben a los docentes una parte del bono de 250 mil pesos, que el Ejecutivo se comprometió a pagar en dos cuotas de 125 mil pesos.

“No fue (una cuota) de 125 mil pesos para todos porque a quienes tienen cargos de menos de 3.000 puntos del nomenclador fue proporcional y es por agente no por cargo”, aclararon desde el sindicato.

El Congreso se desarrolló en el camino a Ñirihuau, en el salón del predio del sindicato de comercio AMEC. Algunas seccionales opositoras a la conducción habían pedido suspender el encuentro para esperar la convocatoria a paritaria, que el Gobierno provincial comunicó el lunes.

La devolución de los descuentos

“Una vez más, el gobierno intenta imponer sus tiempos, por fuera de las definiciones colectivas de nuestro Congreso”, afirmó la conducción del gremio, que lidera la secretaria general Laura Ortíz López.

“Frente a esta situación, reafirmamos que no vamos a aceptar agendas ajenas a la docencia organizada. Por este motivo, el Congreso no se suspende: nos convocamos a debatir y definir colectivamente nuestra posición de cara al encuentro paritario”, comunicó la conducción de la Unter antes de que se reunieran en Bariloche.

Otro tema que se discutió ayer en el Congreso fue el descuento que el Gobierno provincial aplicó a los docentes que adhirieron a los paros convocados por el gremio.

En algunos casos fueron descuentos de hasta 200 mil pesos. Por eso, uno de los pedidos que la conducción de la Unter pondrá sobre la mesa de la paritaria además de la recomposición salarial será la devolución de esos descuentos, dijeron las fuentes.