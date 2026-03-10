El Gobierno convocó a Unter para el viernes y la fecha coincide con el paro programado

Este martes, la secretaría de Trabajo convocó a Educación y la Unter para reunirse el viernes 13 en paritarias y retomar la discusión salarial.

Esta fecha coincide con el paro convocado por el Congreso docente, el cual, estaba supeditado a la convocatoria del gobierno provincial. Esa situación constituye un desafío para la conducción de la Unter porque, inicialmente, se planteó que la paritaria debía darse antes de este miércoles 11, pero la cartera laboral dispuso la fecha para el viernes.

Por otra parte, en línea con posturas iniciales, Educación difícilmente acepte reunirse con la Unter si se cumplen y se realizan medidas de fuerza en la misma jornada.

El gremio docente, que conduce Laura Ortiz, rechazó en febrero la oferta cuatrimestral de Educación, incluso consideró que no se trataba de una propuesta por la disparidad con sus pretensiones, centradas en un haber inicial de 2.000.000 pesos.

El ofrecimiento salarial para el cuatrimestre enero-abril consiste en dos actualizaciones bimestrales por el índice de inflación (un promedio de los datos del Indec de Nación y de Viedma), y un pago de una compensación de 250.000 pesos por el período sin aumento de fines del año pasado.

En los haberes de febrero se aplicó la primera modificación y resultó un 5,2%, con un previo pago de 125.000 pesos de la compensación a fines de marzo por planilla complementaria. La segunda parte se depositará el 20 de abril.

Esas mejoras no llegaron a los docentes porque, según lo fijado en la paritaria, Educación no las liquidaría si existía un rechazo por parte del Congreso.

El jueves pasado, ese cuerpo gremial ratificó el plan de lucha, con tres días de jornadas de paro. El primero se cumplió este lunes, enmarcado en el Día de la Mujer, y los otros días serán el viernes 13 y jueves 19, supeditados a la realización de la paritaria.

El sábado, en el marco de la Corrida de Cipolletti, una comitiva de Unter, encabezada por el adjunto Mauricio Ovadilla, le entregó un petitorio y habló con el gobernador Alberto Weretilneck para insistir con un “llamado urgente a paritaria”. Después, Ovadilla contó del compromiso del mandatario «a convocar el encuentro paritario para esta semana que inicia”.

Esos dichos fueron confirmados por el presidente del bloque oficialista, Facundo López, testigo del encuentro, pero también aclaró de un pedido del mandatario a la Unter, que “acepten la actualización por inflación” de los salarios y “después discutir el resto”. Remarcó que el objetivo es no privar “a los alumnos de ir a la escuela ni los tomen como rehenes del conflicto”.

Ahora, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez citó a las partes para el viernes, a las 9, en la sede de la cartera laboral de Viedma.