Paritarias estatales en Neuquén: aumenta la preocupación gremial por la continuidad del IPC en 2026

A casi un mes de la convocatoria oficial para discutir los salarios estatales del próximo año, la negociación paritaria en Neuquén parece haber ralentizado su marcha.

Los gremios, que esperaban volver a reunirse esta semana, renovaron su pedido para mantener las actualizaciones por IPC, dejadas de lado en el primer ofrecimiento que presentó el Gobierno hace dos semanas.

Paritaria estatal en Neuquén: el pedido por el IPC

Una de las voces más insistentes para conservar ese esquema fue la del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien ayer expuso en la Legislatura por el convenio colectivo de trabajo en la subsecretaría de Trabajo y aprovechó la ocasión para referirse a la cuestión salarial.

El planteo fue comentado nuevamente este miércoles por el referente gremial, aunque ya con otro tono.

«Con una enorme participación en la jornada institucional unificada de Educación, las y los trabajadores votaron por unanimidad que si esta semana no hay convocatoria a mesa salarial con propuesta de IPC hay conflicto«, escribió el dirigente estatal en una publicación que también incorporó un video.

De acuerdo a lo que se informó en la última reunión paritaria, el Ejecutivo acercó un primer borrador para la pauta salarial de 2026. Allí planteó un aumento general del 5% para el primer semestre del año, a pagarse en dos tramos de 2,5%.

La propuesta despertó más dudas que adhesiones entre los cuatro gremios convocados, ATE, ATEN, Upcn y el sindicato de los trabajadores viales de la provincia.

Las críticas surgieron, en especial, por la posibilidad de que los salarios estatales queden atrasados respecto a la inflación, que el Gobierno nacional espera en el orden del 10% para el próximo año.

Paritaria estatal en Neuquén: a la espera de una nueva reunión

Pese a la realización de algunas reuniones técnicas entre los funcionarios provinciales y los representantes gremiales, la paritaria todavía no confirmó su continuidad esta semana. La expectativa era que se anunciara una nueva reunión sobre el cierre de hoy o ya el jueves.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, aseguró a este medio que por el momento no recibieron ninguna convocatoria. E indicó que el planteo del gremio «será el mismo», para lograr una «recuperación salarial» y un IPC que se calcule de manera «anualizada».

Como ya se ha informado, los incrementos salariales actualmente toman como referencia un IPC ponderado, que funciona como un promedio entre los precios que mide el Indec y los que mide la dirección provincial de Estadística y Censos.