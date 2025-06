Unter inicia hoy el primer paro provincial del 2025, con movilización en Viedma

Unter llega a mitad de año con el primer paro provincial en rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno de Alberto Weretilneck para el período junio-agosto, calificada como “insuficiente”.

El paro de 48 horas que se inicia hoy tendrá una movilización a Viedma, la capital provincial, donde los docentes unirán sus fuerzas para expresar el rechazo a la política salarial que en su última propuesta del viernes incluyó un bono por única vez a pagar el 27 de junio y sumas fijas con los haberes de julio y agosto.

En lo que va del año, Unter realizó medidas de fuerza en adhesión a huelgas convocadas por Ctera a nivel nacional, pero no tuvo hasta ahora paros por demandas propias.

El Gobierno calificó la medida de fuerza como una decisión “política” aludiendo al año electoral que también tiene el sindicato docente, que debe convocar a elecciones en octubre, y cuestionó con dureza la oportunidad de la decisión en medio de una instancia de diálogo abierta la semana pasada.

La conducción de Unter decidió no retroceder a pesar de la advertencia del descuento de los días de paro, que nuevamente activa el ministerio de Educación con el botón de asistencia mediante el cual el trabajador que cumpla su jornada laboral debe notificar su presencia.

Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, calificó la propuesta como “irrisoria” y sostuvo que “no contempla la inflación acumulada en los meses anteriores”. Criticó además que el bono no se incorpora al salario y se otorga por agente y no por cargo.

La última oferta, que se dio en el ámbito paritario a pesar de que el gremio ya había definido su huelga de 48 horas, contemplaba además sumas fijas en tres escalas de 30.000 a 40.000 pesos con los haberes de julio y de 20.000 a 30.000 pesos en agosto, según la antigüedad.

“El aumento no es porcentual, sino por agente. Eso deteriora nuestro salario y, al ser no bonificable, no alcanza a jubilados y jubiladas”, señaló Inostroza. En comparación con acuerdos anteriores, remarcó: “En febrero aceptamos una propuesta que combinaba suma fija con porcentajes por cargo. Esta vez, eso no está contemplado”.

El ministerio dijo que no habrá una nueva convocatoria “mientras continúen las medidas de fuerza” y consideró que “las sumas ofrecidas superan ampliamente los índices inflacionarios”.