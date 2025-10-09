Paritarias en Río Negro: Gobierno ofreció una compensación excepcional que llega a los $200.000

La Mesa de la Función Pública se concretó este jueves con nueva oferta salarial. Gentileza

El gobierno de Río Negro ofreció esta tarde a los gremios estatales en la Mesa de la Función Pública una compensación excepcional en dos cuotas y en tres escalas de valores de 100.000, 150.000 y 200.000 pesos.

En la Secretaría de la Función Pública su titular Tania Lastra encabezó el encuentro con los representantes de ATE y UPCN, mientras que en la Secretaría de Trabajo se desarrolla la reunión de las autoridades del Ministerio de Educación con los representantes de Unter.

Gobierno, 20 minutos después de iniciada la reunión con ATE y UPCN, difundió que su propuesta es un pago extraordinario que varía según la categoría del agente. Quienes estén entre la categoría 1 y la 10 cobrarán 100.000 pesos; de la 11 a la 15 recibirán 150.000 pesos; y de las categorías 16 a 25 obtendrán 200.000 pesos.

El pago será para toda la administración pública, personal policial y del servicio penitenciario.

Se aclaró que el monto que corresponda se dividirá en dos cuotas iguales (de 50.000, 75.000 o 100.000 pesos según corresponda) por planilla complementaria y la primera cuota se abonará el 24 de octubre, dos días antes de las elecciones nacionales, mientras que la segunda será un mes más tarde, el 26 de noviembre.

La paritaria de Unter sigue su desarrollo y hasta el momento no se informó cuál era la propuesta oficial para el sector docente.

La delegación de Unter al ingresar en la Secretaría de Trabajo. Foto: Marcelo Ochoa.

La última oferta rechazada era mixta

La última oferta del gobierno fueron incrementos del 1% para octubre y noviembre, más montos de 10.000, 15.000 y de 20.000 pesos, según categoría y agrupamiento; pero ATE, UPCN y Unter lo rechazaron por considerarlos insuficientes.

En el Ministerio de Hacienda los análisis, con sus respectivas proyecciones, fueron realizados hasta momentos antes de ambas reuniones.